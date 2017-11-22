Эксперт: разговор Путина с Трампом по Сирии – это хороший знак

Президент США Дональд Трамп остался доволен состоявшимся телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Эксперт Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik отметил, что никакого отторжения или расхождения в позициях лидеров не наблюдается.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонные переговоры и обсудили актуальные проблемы. По завершении беседы американский лидер заявил, что провел "прекрасный телефонный разговор" со своим российским коллегой.

Российский и американский лидеры обменялись мнениями по сирийской проблематике. В частности, Путин отметил готовность содействовать долгосрочному политическому урегулированию в этой стране. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе телефонных переговоров проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

Путин также сообщил американскому лидеру итоги его встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.

В Белом доме, в свою очередь, отметили, что при обсуждении сирийского вопроса Путин и Трамп подчеркнули важность поддержки женевского процесса под эгидой ООН в целях мирного разрешения гражданской войны, окончания гуманитарного кризиса, возвращения беженцев-сирийцев в свои дома, обеспечения стабильности единой Сирии, свободной от злонамеренного вмешательства и безопасных гаваней террористов. Кроме того, как рассказали в администрации президента США, лидеры двух стран подтвердили важность совместной борьбы с терроризмом по всему Ближнему Востоку и Центральной Азии, а также согласились изучить пути дальнейшего сотрудничества по борьбе с ИГ*, "Аль-Каидой*", "Талибаном*" и другими террористическими организациями.

Ранее глава комитета сената США по обороне Джон Маккейн негативно отреагировал на состоявшийся во вторник разговор президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, заявив, что американская администрация делает ошибку, надеясь решить общие проблемы с РФ.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что противники Трампа не могут смириться с тем, что американский лидер пытается отрегулировать двусторонние отношения.

"Переговоры президентов вызвали ожесточенную реакцию у (Джона) Маккейна, и это говорит о том, что внутриполитическая борьба в США продолжается, (Дональду) Трампу не могут простить, что он пытается отрегулировать двусторонние отношения с Россией, ставят ему это в вину. Но этот разговор с Владимиром Путиным показывает, что Трамп, немного разрешив свои внутренние проблемы, начинает решать и внешнеполитические. Он понимает, что сирийский вопрос и вообще ситуацию на Ближнем Востоке без России не решить. То, что он готов это обсуждать, это хороший знак. Разговор был очень деловой и конкретный, и здесь никакого отторжения или расхождения в позициях не наблюдается. Два лидера могут спокойно договариваться. И речи не идет об уступках. Обозначены общие противники — ИГ*, "Аль-Каида*", "Талибан*", и это дает основание говорить о том, что возможно какое-то компромиссное решение, что и Россия, и США будут вместе выступать против этой угрозы", — сказал Илдус Ярулин.

*Террористические организации, запрещенные в РФ.

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