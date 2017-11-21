Африканист: обстановка в Зимбабве развивается нетрадиционно

Президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил о своей отставке после решения парламента о его импичменте. Свой прогноз дальнейшего развития ситуации в эфире радио Sputnik представил африканист Александр Даневич.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил, что уходит в отставку, после решения парламента о его импичменте, передает агентство Reuters со ссылкой на спикера парламента страны.

Таким образом, Мугабе решил не дожидаться, пока истекут 24 часа, которые парламент предоставил ему, чтобы сложить полномочия.

Правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно.

На прошлой неделе военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе, а самого президента поместили под домашний арест и потребовали, чтобы он объявил об отставке. Мугабе выступил с обращением к нации, но об отставке говорить не стал, а заявил, что его власти ничто не угрожает.

Африканист, специалист по Южной Африке Александр Даневич в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что развитие ситуации в Зимбабве не вписывается в расхожие представления о насильственной смене власти в африканских странах.

"Все ждали традиционных, если можно так сказать, вариантов развития сюжета – перестрелок, взрывов и тому подобного. Тем не менее, все пока проходит достаточно цивилизованно и это само по себе весьма примечательно. Но ситуация все еще развивается. В любом случае все будет решаться буквально в ближайшее время", – отметил Александр Даневич.

Он представил свой прогноз дальнейшего развития ситуации после ухода в отставку Роберта Мугабе.

"Будет борьба уже внутрипартийная, потому что структура власти построена в стране не вчера, и она остается. Поэтому все будет решаться в рамках правящей партии. Очевидно, будет сформирован некий комитет, комиссия, или иной переходный орган, затем народу будет представлен единственный кандидат (на руководящий пост). А остальные участники процесса будут подстраиваться под текущий вариант развития событий", – предположил Александр Даневич.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!