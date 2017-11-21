Мнение: возмущение украинских десантников решением Порошенко легко понять

Президент Украины Петр Порошенко переименовал Воздушно-десантные войска страны в Десантно-штурмовые. Свое мнение по поводу реформы этого рода украинских войск в эфире радио Sputnik высказал военный политолог Андрей Кошкин.

Президент Украины Петр Порошенко переименовал воздушно-десантные войска. Теперь бывшие ВДВ получили новое название – Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.

"Это больше отвечает целям в нынешних условиях, это часть украинизации на замену советско-российского", – объяснил Порошенко, выступление которого по случаю Дня десантника транслировали украинские телеканалы.

Также с сегодняшнего дня береты украинских десантников вместо голубых станут темно-бордовыми – под стандарт НАТО.

"Таким образом мы, между прочим, внедряем еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором имею твердое намерение привести Украину", – заключил он.

После этого заявления десантники в присутствии Порошенко провели церемонию замены беретов.

Ранее украинское Минобороны перенесло дату празднования Дня ВДВ со 2 августа на 21 ноября.

Как отмечало издание "Страна.ua", украинские военнослужащие раскритиковали смену беретов. Они считают, что высшее командование занято не тем делом, а тот факт, что голубые береты были при СССР – еще не повод "декоммунизировать" традиции и символ войск.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что украинские десантники сегодня фактически лишены возможности вести подготовку личного состава на должном уровне.

"И традиции у них заложены, и методика подготовки. Другое дело, что сегодня они уже не имеют возможности прыгать с парашютами, потому что их страна не может обеспечить им такой уровень подготовки. Может, именно поэтому их и переименовывают из "воздушных" просто в "десантно-штурмовые" войска", – предположил Андрей Кошкин.

По его словам, легко понять чувства украинских десантников, которые недовольны стремлением Киева разорвать на символическом уровне их преемственность с советскими ВДВ.

"Они – плоть от плоти ВДВшников тех времен, когда формировались эти войска. Повторю еще раз, что у них есть серьезные традиции, есть серьезная подготовка. Вот почему те офицеры, которые еще находятся в рядах украинских теперь уже Десантно-штурмовых войск, как их назвал Петр Порошенко, возмущены тем, что сердцевинные традиции, которые были заложены в этих войсках, пытаются "перекрасить"", – считает Андрей Кошкин.

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