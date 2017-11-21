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Голуб: из Белоруссии хотят сделать "антиРоссию". Такую, как Украина

18:4521.11.2017
(обновлено: 18:48 21.11.2017)
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий обвинил РФ в ухудшении отношений Украины и Белоруссии. Украинский политик Александр Голуб в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о разворачивающемся скандале между Киевом и Минском.

Спикер украинского парламента Андрей Парубий обвинил Россию в ухудшении отношений между Киевом и Минском.

По словам Парубия, Украина пытается наладить сотрудничество с Белоруссией, однако руководство этой страны "постоянно находится" под давлением российских властей, которое "не проходит бесследно".

Павел Шаройко
© Оперативная съемка КГБ Белоруссии
Политолог: шпионский скандал между Украиной и Белоруссией "дурно пахнет"
"Влияние политики Кремля и (президента РФ Владимира) Путина на Белоруссию увеличивается. Очевидно, с этим и связаны недружественные действия белорусской власти относительно Украины", – сказал спикер журналистам; трансляцию их общения вел телеканал "112 Украина"

Парубий добавил, что Киев должен поддерживать "демократические процессы" в Белоруссии.

Накануне в Минске подтвердили задержание украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. Корреспондента назвали сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины, однако в ведомстве заявили, что эта информация не соответствует действительности. 

Здание КГБ Белоруссии в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Политолог: Белоруссия является "удобной мишенью" для украинских спецслужб
По данным КГБ Белоруссии, разведдеятельность Шаройко координировал сотрудник украинского посольства Игорь Скворцов. Минск объявил его персоной нон грата, а Киев в ответ выслал белорусского дипломата.

Депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik отметил, что у украинских политиков уже вошло в привычку обвинять во всем Россию.

"Меня совершенно не удивляют заявления, которые сегодня делают официальные государственные лица Украины, в том числе Парубий, по словам которого, Москва в этот раз уже виновата в испорченных отношениях между Украиной и Белоруссией. Это традиционная методика официальных киевских властей – перекладывать любые издержки в политике на пророссийские "тайные силы", на "руку Кремля" и т.д. То есть подобные заявления уже набили оскомину и стали своего рода привычкой", – сказал Александр Голуб.

По его мнению, Запад любыми способами пытается сделать из Белоруссии новую "антиРоссию", в том числе при помощи Украины и раздуваемого сегодня шпионского скандала.

"Что же касается самой ситуации вокруг Белоруссии, то с самого начала, когда стали происходить "революционные события" в Киеве, активисты этих событий говорили, что следующей должна стать Белоруссия. И они, в общем-то, даже не скрывали, что готовят экспорт "оранжевой революции" на Белоруссию. К слову, уже не раз заявлялось, что нужно посылать в Белоруссию соответствующую пропагандистскую литературу, нужно посылать туда лидеров молодежных организаций, которые готовили бы молодежь к противостоянию с властью. И об этом не стесняются говорить не только украинские политики, но и те же политики в Литве, в Польше… В данном случае речь идет о том, что Белоруссия, по замыслу, я думаю, не столько украинских, сколько заокеанских кукловодов, должна занять такую же антироссийскую позицию, стать такой же "антиРоссией", как Украина. Это их главная цель, и они от нее не откажутся", – считает политик.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины: в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отвергала. Москва не раз декларировала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела кризис.

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