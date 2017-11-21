Эксперт: "Адмирал Кузнецов" оказал существенное влияние на операцию в Сирии

Корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К были задействованы впервые в Сирии, сообщил командующий Северным флотом Николай Евменов. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, почему действия истребителей были столь эффективными.

Корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К, которые применяли авиационные средства поражения с палубы авианесущего крейсера по объектам террористов, были задействованы впервые в истории ВМФ России в боевой операции в Сирии. Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов на военном совете, посвященном итогам боевой подготовки сил и войск флота в 2017 учебном году.

Одним из наиболее ярких событий завершающегося учебного года командующий назвал дальний поход в Средиземное море и выполнение поставленных задач у берегов Сирии корабельной авианосной группой Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

"Впервые в истории ВМФ России в боевой операции были задействованы корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К, которые применяли авиационные средства поражения по объектам террористов с палубы авианосца", – сказал Евменов.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, почему действия российских истребителей в Сирии были столь эффективными.

"То, что наши корабельные истребители принимали участие в боевых действиях в Сирии – это не секрет, потому что они базируются на нашем авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". И вместе с другими нашими истребителями, которые базируются на базе "Хмеймим", они наносили удары по позициям боевиков ИГ*. И эти удары были эффективными, как и удары истребителей с базы "Хмеймим". Эффективными они были потому что, во-первых, удары наносились по заранее разведанным целям. Эти цели были разведаны как с помощью беспилотников, так и с помощью средств космической разведки, а также наземных средств технической, оптической разведки и агентурной разведки. Также осуществлялось тщательное планирование нанесения этих ударов, и это планирование было тесно связано с действиями сирийской правительственной армии, в интересах которой наносились эти удары. Так что, я думаю, что появление в Средиземном море авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" вместе с кораблями сопровождения, с кораблями постоянной эскадры, которая находится в этом море, оказало существенное влияние на проведение антитеррористической операции и нашими Воздушно-космическими силами, и сирийской правительственной армией", – сказал Виктор Литовкин.

*террористическая организация, запрещенная в РФ

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