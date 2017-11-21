Мнение: Чехия продемонстрировала ЕС несогласие с курсом на изоляцию России

Президенты России и Чехии Владимир Путин и Милош Земан на встрече в Сочи обсудили отношения двух стран. Экономист Василий Колташов в эфире радио Sputnik отметил последовательность и рациональность действий Праги в отношении Москвы.

Отношения России и Чехии развиваются, наблюдается рост товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Сочи с чешским коллегой Милошем Земаном.

"Отношения между Чехией и Россией развиваются, несмотря на все сложности, но, в том числе, благодаря вашим усилиям, я должен отметить, что если в предыдущие годы мы наблюдали спад товарооборота, причем, значительный, почти в два раза, то за девять месяцев текущего года у нас уже рост 40 с лишним процентов, и это очень хороший знак, очень хороший признак", – сказал Путин.

Земан общался с Путиным по-русски и без переводчика. Он отметил, что привез с собой 140 предпринимателей, тогда как во время визита во Францию его сопровождали всего 14 предпринимателей. Путин прокомментировал этот факт, отметив, что чешский рынок – скорее в России, чем во Франции, с чем Земан согласился.

Президент РФ отметил, что развиваются и отношения двух стран в энергетической сфере, в том числе в углеводородной части, и в сфере атома, есть перспективы в машиностроении. Путин подчеркнул важность контактов в гуманитарной сфере, отметив, что почти четверть населения Чехии владеет русским языком, а в России растет интерес к чешскому языку.

Земан, в свою очередь, сравнил отношения Чехии с Россией по степени отладки с космическими кораблями. "Как говорили о космических кораблях, все системы работают нормально", – сказал он.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов считает, что Чехия хотела бы разрушить систему антироссийских санкций. И визит чешского президента в Россию это только подтверждает.

"Чешское руководство дает понять ЕС, что оно не только несогласно с проводимой политикой – курсом на экономическую и политическую изоляцию России, но и вообще не предполагает никакого другого варианта, кроме как развития отношений с Россией. Мне кажется, они (чехи) стремятся разрушить эту систему санкций, они ведь ничего от нее не выиграли, они понимают, что это чужая большая игра, что им навязывают участие в антироссийской политической коалиции, которая экономически им совершенно не нужна. При этом мы должны учитывать, что в ЕС есть серьезнейшие внутренние противоречия. И эти противоречия являются важным фактором в сотрудничестве между Россией и Чехией. Потому что, наверное, если бы их не было, в Чехии вели бы себя по-другому. Чехи здесь демонстрируют последовательность и рациональность в своем поведении. И пути к сотрудничеству найдены", – сказал Василий Колташов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что пока некоторые страны Европы пытаются строить отношения с РФ с позиции силы, другие – такие как Чехия – договариваются с Москвой, и это открывает для них новые перспективы.

"Москва может стать в некотором смысле трамплином для чехов в Центральную Азию, и там они могут оказаться быстрее, чем многие немецкие предприятия или предприятия других европейских стран. Хотя бы потому, что пойдут по дружелюбному сценарию. То есть кто-то рассчитывает, что вот (канцлер Германии Ангела) Меркель сейчас выкрутит кому-то руки в Москве, поставит всех на место, и откроются двери для европейских компаний на этом привилегированном российском рынке. А некоторые выстраивают отношения сейчас, не дожидаясь этого сказочного результата", – заключил экономист.

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