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Политолог: Москва решила все вопросы, которые ставила перед собой в Сирии

17:3921.11.2017
(обновлено: 17:40 21.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречиПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в преддверии трехсторонней встречи с главами Турции и Ирана. Политолог Александр Шпунт в эфире радио Sputnik отметил, что саммит положит начало политическому урегулированию.

Президент России Владимир Путин встретился с сирийским лидером Башаром Асадом в преддверии трехсторонней встречи с главами Турции и Ирана, чтобы быть уверенным, что все достигнутые договоренности будут выполнены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин и президент Чехии Милош Земан во время встречи. 21 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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По его словам, когда встреча согласовывалась, президент заверил своих собеседников, что Россия проведет соответствующую работу с сирийским руководством. "Чтобы подготовить почву для тех пониманий, которые могут быть достигнуты завтра в Сочи. И чтобы быть уверенными, что подобные договоренности, которые могут быть завтра достигнуты, могут быть жизнеспособными и чтобы они не подвисали в воздухе", – пояснил пресс-секретарь.

Он отметил, что именно с этой целью Путин принял Асада в Сочи. 

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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По итогам встречи глава российского государства заявил, что "окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии" будет поставлена "в самое ближайшее время".

Трехсторонний саммит президентов России, Ирана и Турции по Сирии пройдет в Сочи 22 ноября.

В эфире радио Sputnik директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт высказал мнение, что следующим этапом станет не только политическое урегулирование внутрисирийского конфликта.

"Я бы не сбрасывал еще и военную составляющую. Хотел бы обратить внимание на одну деталь: это были первые переговоры, в которых принимали участие руководители Генерального штаба. Сирийский президент познакомился с ними лично. Думаю, что это связано с предстоящей в конце декабря коллегией Министерства обороны. Как ожидают эксперты, там будет заявлено о завершении сирийской операции и процедуре выхода российского контингента из Сирии. Это предполагает, что взаимодействие на военном уровне не прекращается, а переходит на уровень генералов", – сказал Александр Шпунт.

По его мнению, по-прежнему остаются вопросы по поводу решимости США нанести поражение боевикам в Сирии.

"Стороны никак не могут договориться, и, пожалуй, не смогут договориться,  по поводу того, где боевики, а где так называемая объединенная сирийская оппозиция. Москва логично напоминает, что 80% командиров оппозиции – это бывшие командиры ИГИЛ*. Америка говорит, мол, это люди, которые осознали свое поведение и готовы поддержать демократические процессы в Сирии. А эта оппозиция очень серьезно вооружена. И это оппозиция Асаду. Надо понимать, что эти вооруженные части противостоят государственной армии САР, и американцы ее поддерживают", – отметил политолог.

По его словам, по завершению операции к процессу сирийского урегулирования подключатся соседи Сирии. Трехсторонний саммит президентов России, Ирана и Турции в Сочи может принести конкретные предложения.

"Есть очень серьезная заявка Турции, которая предложила вывести войска США и России с территории Сирии. Заявка на языке обывателя звучит следующим образом: господа, вы сделали самое важное дело, уничтожили военную машину ИГИЛ*, теперь "Исламское государство"* больше не угрожает миру, но вам не под силу – просто из-за того, что вы далеко – построить на этой территории минимальное управление, Турция готова взять это на себя. Если турки смогут об этом договориться с Ираном, то возвращение России из Сирии будет триумфальным. Потому что Москва действительно решила все вопросы, которые она ставила перед собой в Сирии", – заключил Александр Шпунт.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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