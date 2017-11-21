Политолог: шпионский скандал между Украиной и Белоруссией "дурно пахнет"

МИД Украины выслал из страны первого секретаря посольства Белоруссии в Киеве из-за разразившегося скандала с украинским журналистом, подозреваемым в шпионаже. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

МИД Украины заявил, что высланным из страны белорусским дипломатом является первый секретарь посольства Белоруссии в Киеве.

"Эта ситуация связана с делом украинского журналиста Шаройко… Украинская сторона также решила объявить персоной нон-грата белорусского дипломата, это первый секретарь посольства Белоруссии на Украине, и он уже покинул страну", – сказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

В понедельник официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин заявил, что советник посольства Украины в Минске Скворцов объявлен персона нон-грата в Белоруссии за "не совместимую с дипломатическим статусом деятельность".

По его словам, задержанный в октябре за создание в Белоруссии агентурной сети украинский журналист Павел Шаройко, против которого возбуждено уголовное дело за шпионаж, подтвердил, что "координацию его разведдеятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Белоруссии". КГБ Белоруссии также задержал гражданина республики за шпионаж в пользу Украины, возбуждено уголовное дело по статье "измена государству".

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что Украина на сегодняшний день, по сути, рассорилась со всеми своими соседями, и Белоруссия не стала исключением.

"Украина весьма последовательно поссорилась со всеми своими соседями, даже теми, кто был к ней настроен более или менее нейтрально, если не позитивно. Это Румыния, Польша, Венгрия, теперь вот и Белоруссия. В результате шпионского скандала (президент Украины Петр) Порошенко был вынужден уволить замглавы украинской службы внешней разведки. И вся эта ситуация пахнет дурно. И будущего радужного у украинско-белорусских отношений нет. Так же как весьма затруднены отношения Украины с другими соседями", – сказал Александр Асафов.

По его мнению, соседние с Украиной страны, в первую очередь, не устраивает то, что Киев реализует не столько собственную политику, сколько политику США.

"Это связано, прежде всего, с тем, что Украина в какой-то степени отказалась от европейского вектора и полностью лояльна своим союзникам, если их можно так назвать, в Вашингтоне. Она является таким американским "троянским конем" в регионе. Поэтому, конечно, реализует политику США. Это не нравится никому из соседей Украины, поэтому отношения по разным причинам осложняются – это как реформа образования, так и шпионский скандал из-за дела задержанного украинского журналиста Шаройко", – считает политолог.

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