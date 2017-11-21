Политолог: шпионский скандал между Украиной и Белоруссией "дурно пахнет"

МИД Украины заявил, что высланным из страны белорусским дипломатом является первый секретарь посольства Белоруссии в Киеве.
В понедельник официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин заявил, что советник посольства Украины в Минске Скворцов объявлен персона нон-грата в Белоруссии за "не совместимую с дипломатическим статусом деятельность".
Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что Украина на сегодняшний день, по сути, рассорилась со всеми своими соседями, и Белоруссия не стала исключением.
"Украина весьма последовательно поссорилась со всеми своими соседями, даже теми, кто был к ней настроен более или менее нейтрально, если не позитивно. Это Румыния, Польша, Венгрия, теперь вот и Белоруссия. В результате шпионского скандала (президент Украины Петр) Порошенко был вынужден уволить замглавы украинской службы внешней разведки. И вся эта ситуация пахнет дурно. И будущего радужного у украинско-белорусских отношений нет. Так же как весьма затруднены отношения Украины с другими соседями", – сказал Александр Асафов.
По его мнению, соседние с Украиной страны, в первую очередь, не устраивает то, что Киев реализует не столько собственную политику, сколько политику США.
"Это связано, прежде всего, с тем, что Украина в какой-то степени отказалась от европейского вектора и полностью лояльна своим союзникам, если их можно так назвать, в Вашингтоне. Она является таким американским "троянским конем" в регионе. Поэтому, конечно, реализует политику США. Это не нравится никому из соседей Украины, поэтому отношения по разным причинам осложняются – это как реформа образования, так и шпионский скандал из-за дела задержанного украинского журналиста Шаройко", – считает политолог.
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