Эксперт: решение США по КНДР будет воспринято в Пхеньяне однозначно

Президент США Дональд Трамп объявил о внесении КНДР в список стран-спонсоров терроризма и о введении дополнительных санкций против Пхеньяна. Эксперт Андрей Ланьков в эфире радио Sputnik рассказал о возможных последствиях этих шагов Вашингтона.

США считают необходимым международное давление на Пхеньян и потому внесли КНДР в список стран-спонсоров терроризма, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

На брифинге в Белом доме госсекретарь подчеркнул необходимость "оказания международного давления на КНДР". "По этой причине мы внесли КНДР в список стран-спонсоров терроризма", – сказал Тиллерсон.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о внесении КНДР в список стран-спонсоров терроризма. Он также заявил о введении дополнительных санкций против Северной Кореи, о которых будет объявлено во вторник.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков в эфире радио Sputnik отметил, что основания для новых санкций США против Северной Кореи – довольно зыбкие.

"Само по себе решение о включении КНДР в список стран-спонсоров терроризма является, скажем прямо, нечестным. Ни в чем подобном КНДР в последние лет 30 не "светилась"… Так что обвинения там довольно зыбкие. Все резонно видят в этом не стремление прекратить терроризм, а желание найти какой-то дополнительный предлог для ужесточения санкций. Хотя ужесточать санкции, наверное, уже больше некуда. Северная Корея практически и так под полным набором американских санкций, и шаг этот является, в общем, чисто символическим. В то же время он будет неизбежно интерпретирован Северной Кореей как сигнал о том, что что бы Пхеньян ни делал, давление будет только возрастать", – сказал Андрей Ланьков.

По его словам, решение Вашингтона будет воспринято в Пхеньяне однозначно: как стремление администрации США к обострению ситуации.

"В последние два месяцы Северная Корея не проводит ни ядерных испытаний, ни запусков ракет. Является ли это сознательной паузой, вызванной политическими соображениями, и своего рода жестом, приглашением к переговорам, или же это чисто техническая пауза – мы не знаем. Тем не менее, сейчас, когда Северная Корея ситуацию не обостряет, принятие такого решения будет воспринято и северными корейцами, и другими наблюдателями как знак того, что администрация (президента США Дональда) Трампа вне зависимости от действий Пхеньяна будет идти на обострение", – сказал Андрей Ланьков.

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