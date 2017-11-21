Эксперт об ограничениях для России на "Фарнборо": есть только один выход

Организаторы "Фарнборо" объяснили запрет на участие российской техники в авиасалоне. Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев, подобные запреты – это продолжение геоэкономической войны, которую Запад ведет против РФ.

Ограничения для российских участников международного авиасалона "Фарнборо" продиктованы указаниями британской организации по контролю за экспортом, заявила РИА Новости представитель организаторов.

По ее словам, эти меры вызваны эмбарго Евросоюза на импорт оружия и военной техники в Россию и из России.

"И мы рады приветствовать всех участников выставки, российских и других, кто выполняет эти требования", – добавила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что для "Фарнборо" очень важно российское участие.

"На авиасалоне-2016 мы принимали значительное количество российских участников, в том числе, "Ильюшин", "Иркут", "Ростех", "Сухой", "Вертолеты России", "ОАК" и группа компаний "Волга – Днепр", равно как и отдельный российский павильон в зале номер 1, и ожидаем аналогичное участие России в 2018 году", – сказала собеседница агентства.

На предыдущем авиасалоне Россия представляла исключительно гражданскую технику.

Очередной авиасалон "Фарнборо" пройдет с 16 по 22 июля.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что без участия российской военной техники интерес к авиасалону будет потерян.

"Без нашей военной техники авиасалон "Фарнборо" теряет, потому что там, где располагается наша техника, больше всего посетителей. Причем американцев, британцев, немцев, французов. Они ходят там с открытым ртом, и это факт. Но здесь, видимо, не хотят, чтобы понимали, что Россия действительно великая держава, в том числе и в вопросах развития своей авиационной и другой техники", – сказал Александр Перенджиев.

По его мнению, ограничения для российских участников – это продолжение геоэкономической войны, которую Запад ведет против России.

"Здесь экономику используют в достижении политических целей. Поэтому в данном случае речь идет не просто о недобросовестной конкуренции, а о давно развернутой против России геоэкономической войне: это и введение санкций, это и запреты на участие в выставках, это все, что происходит в спорте и так далее. Нам надо учиться этому противостоять, потому что никакое ВТО нам здесь не поможет. Хотя казалось бы: ВТО – это система прозрачных, добросовестных правил. Но получается, что этот международный инструмент в данном случае не может препятствовать этой геоэкономической войне. И пожаловаться, по сути, некому. Здесь, как говорится, надо научиться воевать и побеждать. Другого выхода нет", – отметил Александр Перенджиев.

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