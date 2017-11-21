Эксперт об ограничениях для России на "Фарнборо": есть только один выход

По ее словам, эти меры вызваны эмбарго Евросоюза на импорт оружия и военной техники в Россию и из России.
"И мы рады приветствовать всех участников выставки, российских и других, кто выполняет эти требования", – добавила собеседница агентства.
Она подчеркнула, что для "Фарнборо" очень важно российское участие.
На предыдущем авиасалоне Россия представляла исключительно гражданскую технику.
Очередной авиасалон "Фарнборо" пройдет с 16 по 22 июля.
В эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что без участия российской военной техники интерес к авиасалону будет потерян.
"Без нашей военной техники авиасалон "Фарнборо" теряет, потому что там, где располагается наша техника, больше всего посетителей. Причем американцев, британцев, немцев, французов. Они ходят там с открытым ртом, и это факт. Но здесь, видимо, не хотят, чтобы понимали, что Россия действительно великая держава, в том числе и в вопросах развития своей авиационной и другой техники", – сказал Александр Перенджиев.
По его мнению, ограничения для российских участников – это продолжение геоэкономической войны, которую Запад ведет против России.
"Здесь экономику используют в достижении политических целей. Поэтому в данном случае речь идет не просто о недобросовестной конкуренции, а о давно развернутой против России геоэкономической войне: это и введение санкций, это и запреты на участие в выставках, это все, что происходит в спорте и так далее. Нам надо учиться этому противостоять, потому что никакое ВТО нам здесь не поможет. Хотя казалось бы: ВТО – это система прозрачных, добросовестных правил. Но получается, что этот международный инструмент в данном случае не может препятствовать этой геоэкономической войне. И пожаловаться, по сути, некому. Здесь, как говорится, надо научиться воевать и побеждать. Другого выхода нет", – отметил Александр Перенджиев.
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