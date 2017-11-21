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Украинский экономист: до "евромайдана" было плохо, сейчас – катастрофа

14:4721.11.2017
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве. Февраль 2014Площадь Независимости в Киеве. Февраль 2014
© РИА Новости / Андрей Стенин
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На Украине 21 ноября отмечают четвертую годовщину "евромайдана". Украинский экономист Олег Соскин в эфире радио Sputnik рассказал о том, какие последствия события 2013 года имели для экономической ситуации в стране.

Украина 21 ноября отмечает "День достоинства и свободы", посвященный годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году ("евромайдана").

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что одно из ключевых требований "евромайдана" власти выполнили: соглашение о политической ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом с 1 сентября вступило в силу.

Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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""Революция достоинства" стала еще одним доказательством извечного стремления украинского народа к свободе и независимости. Ее годовщину мы отмечаем уже четвертый раз, но в этом году впервые могу отчитаться обществу, что одно из ключевых требований Майдана выполнено: Соглашение о политической ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским союзом с 1 сентября вступило в силу", – заявил украинский президент во вторник, его выступление в Киеве транслировали украинские телеканалы.

Однако, по словам директора Института трансформации общества (Киев), заведующего кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олега Соскина, ситуация далеко не такая радужная. После событий 2013 года положение в украинской экономике лишь еще больше ухудшилось.

"К сожалению, финансово-экономическая ситуация на Украине не только не улучшилась, но и ухудшилась. Ситуация и так была достаточно плохой, а сейчас она стала вообще катастрофической. То есть все финансово-экономические показатели серьезнейшим образом ухудшились. Один из классических показателей – это размер государственного долга. Он был где-то 64 млрд долларов, а после вот этой последней "революции" он достиг уже 77 млрд долларов. А если добавить еще и долг перед Россией на 3 млрд, то это все 80 млрд. То есть значительная часть бюджета должна идти на обслуживание и выплату этого долга. А это колоссальное бремя", – сказал Олег Соскин в эфире радио Sputnik.

То же самое, по его словам, касается и других экономических показателей.

"Второй показатель – это ВВП. В 2014-2015 годах был серьезный обвал ВВП – минимум 25-30%. По сути, ВВП Украины не превышает 91 млрд долларов. Это практически показатель краха всех чаяний народа, который шел на этот "евромайдан". То есть, нет никакого ни роста экономики, ни подъема. Увеличились долги по заработной плате где-то на 50%. Введены были новые налоги – военный налог, налог на пенсии, сейчас его, правда, отменили, налог на недвижимость, на покупку имущества и т.д. Была введена целая новая система фискальных изъятий, репрессий, которые, по сути, не дают развиваться экономике", – сказал Олег Соскин.

Таким образом, как отметил эксперт, украинцы получили далеко не то, за что боролись на майдане.

"Сократились социальные выплаты – и инвалидам, и многодетным семьям, и за рождение ребенка практически прекратили платить деньги. Ко всему прочему, была обесценена гривна. До "евромайдана" один американский доллар стоил 8 гривен, а сегодня он стоит 27 гривен. То есть падение произошло более чем в три раза. Так что пока позитива нет. Люди боролись за одно, а получили совершенно негативный результат. Поскольку государство "стационарного бандита" стало еще больше развиваться", – заключил эксперт.

Денежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Мнение: через год-два бюджет Украины сравняется с ее долгами
Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента – экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.

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