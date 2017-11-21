Эксперт: "евромайдан" породил ярчайшую несправедливость

Украина отмечает "День достоинства и свободы", посвященный годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, что стало главным итогом событий четырехлетней давности.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что одно из ключевых требований "евромайдана" власти выполнили: соглашение о политической ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом с 1 сентября вступило в силу.

Украина 21 ноября отмечает "День достоинства и свободы", посвященный годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году ("евромайдана").

""Революция достоинства" стала еще одним доказательством извечного стремления украинского народа к свободе и независимости. Ее годовщину мы отмечаем уже четвертый раз, но в этом году впервые могу отчитаться обществу, что одно из ключевых требований Майдана выполнено: Соглашение о политической ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским союзом с 1 сентября вступило в силу", – заявил Порошенко, его выступление в Киеве транслировали украинские телеканалы.

Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

В эфире радио Sputnik директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов поделился мнением о том, что стало главным итогом событий четырехлетней давности.

"Когда "евромайдан" в Киеве только начался, я сделал для себя сложный вывод, что запущен процесс распада страны. Потому что Майдан расколол страну, население, общество и даже власть на две части – восток и запад. Право выдвигать свои требования, настаивать на них как на единственно правильных, на Украине получил только запад, который ориентируется на Европу. И наоборот, восток – а это не менее половины населения страны и ее территории – лишен права заявлять о своих правах. Это, конечно, ярчайшая несправедливость, и в ней были заложены основы для гражданской войны. События первых недель и месяцев 2014 года показали, что этот вывод и прогноз оказались правильными. Причем, тема раскола Украины имеет далеко идущие последствия, в том числе затрагивает и регионы западной Украины. На мой взгляд, это главное последствие событий на "евромайдане". Это пренебрежение интересами, чаяниями половины страны, ориентированной на Россию, говорящей по-русски, и в то же время – это та легкость, с которой украинские власти открыли ящик Пандоры, который грозит Украине перманентными революциями, перманентными переворотами", – сказал Эдуард Попов.

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