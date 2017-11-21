"Идиотизация". Политолог о переименовании ВДВ на Украине

Президент Украины Петр Порошенко переименовал воздушно-десантные войска и объявил о смене цвета беретов десантников. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что процесс десоветизации в стране приобрел одиозные формы.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что с 21 ноября береты украинских десантников вместо голубых будут темно-бордовыми – под стандарт НАТО. Кроме того, украинский лидер сообщил, что переименовал воздушно-десантные войска, отойдя от аббревиатуры ВДВ.

Порошенко заявил об этом во вторник, выступая в центре Киева по случаю Дня десантника.

"Отныне моим решением цветом украинского десанта становится темно-бордовый. Это – цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых – члены НАТО. Таким образом, мы, между прочим, внедряем еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором имею твердое намерение привести Украину", – заявил президент, выступление которого транслировали украинские телеканалы.

Воздушно-десантные войска теперь получат новое название – десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.

"Это больше отвечает целям в нынешних условиях, это часть украинизации на замену советско-российского", – объяснил Порошенко.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев готов растоптать все боевые традиции украинских военных, лишь бы ничто не напоминало о славном советском прошлом.

"Так называемая десоветизация на Украине уже давно приобрела формы "идиотизации". Именно так я могу объяснить изменение цвета беретов у украинских десантников. Видимо, украинский политикум готов растоптать все боевые традиции украинских военных, лишь бы ничто не напоминало о славном советском прошлом. О том прошлом, где украинцы занимали видное место в рядах советской армии, совершали подвиги, защищали наше общее Отечество. Я думаю, что десоветизация и декоммунизация на Украине будет продолжена, и не удивлюсь, если киевские власти найдут еще какие-то несостыковки в воинских подразделениях и быстренько исправят эту "оплошность". Борьба со всем советским приобрела одиозные формы", – сказал Иван Мезюхо.

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