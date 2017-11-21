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"Идиотизация". Политолог о переименовании ВДВ на Украине

12:2121.11.2017
(обновлено: 12:48 21.11.2017)
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© РИА Новости / администрация Президента УкраиныУчастие Президента в церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017Участие Президента в церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017
© РИА Новости / администрация Президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко переименовал воздушно-десантные войска и объявил о смене цвета беретов десантников. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что процесс десоветизации в стране приобрел одиозные формы.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что с 21 ноября береты украинских десантников вместо голубых будут темно-бордовыми – под стандарт НАТО. Кроме того, украинский лидер сообщил, что переименовал воздушно-десантные войска, отойдя от аббревиатуры ВДВ.

Украинские десантники
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мнение: украинцы как праздновали День ВДВ, так и будут праздновать
Порошенко заявил об этом во вторник, выступая в центре Киева по случаю Дня десантника.

"Отныне моим решением цветом украинского десанта становится темно-бордовый. Это – цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых – члены НАТО. Таким образом, мы, между прочим, внедряем еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором имею твердое намерение привести Украину", – заявил президент, выступление которого транслировали украинские телеканалы.

Военнослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Эксперт: на Украине – еще один эпизод "успешного развала" оборонки и армии
Воздушно-десантные войска теперь получат новое название – десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.

"Это больше отвечает целям в нынешних условиях, это часть украинизации на замену советско-российского", – объяснил Порошенко.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев готов растоптать все боевые традиции украинских военных, лишь бы ничто не напоминало о славном советском прошлом.

"Так называемая десоветизация на Украине уже давно приобрела формы "идиотизации". Именно так я могу объяснить изменение цвета беретов у украинских десантников. Видимо, украинский политикум готов растоптать все боевые традиции украинских военных, лишь бы ничто не напоминало о славном советском прошлом. О том прошлом, где украинцы занимали видное место в рядах советской армии, совершали подвиги, защищали наше общее Отечество. Я думаю, что десоветизация и декоммунизация на Украине будет продолжена, и не удивлюсь, если киевские власти найдут еще какие-то несостыковки в воинских подразделениях и быстренько исправят эту "оплошность". Борьба со всем советским приобрела одиозные формы", –  сказал Иван Мезюхо.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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shinisaur
Слава богу, что переименовали и поменяли береты. Меня вот очень коробило, что эти каратели по облику напоминают российских десантников.
13:03
21.11.2017
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okb29
Войска не могут называться десантно-штурмовыми. Это прерогатива подразделений. ДШБ к примеру. Прям как на клотик севшие ... Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша.
12:47
21.11.2017
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