Политолог о поставке Грузии Javelin: нормальных отношений США не хотят

Госдеп США одобрил поставки Грузии ПТРК Javelin. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что этот шаг укладывается в американскую системную стратегию противоборства с Россией.

Госдеп США одобрил возможные продажи Грузии ПТРК Javelin и командных пусковых установок на сумму 75 млн долларов, окончательное решение о поставках примет конгресс США, сообщило входящее в структуру Пентагона агентство по сотрудничеству в сфере безопасности.

По данным агентства, Грузия ранее запросила поставки 410 ПТРК Javelin и 72 командных установок, контракт также предусматривает доставку, обучение и прочее обслуживание.

"Предполагаемая продажа станет вкладом в иностранную политику и национальную безопасность США за счет усиления безопасности Грузии", – отмечается в сообщении.

Как уверены в Пентагоне, система Javelin повысит возможности Грузии в области обороны, но при этом "поставки (ПТРК) не нарушат основной баланс военных сил в регионе".

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы пытаются максимально дестабилизировать обстановку на границах с Россией.

"Поставки американского оружия в Грузию – это совершенно естественный, с точки зрения США, шаг. Он укладывается в их системную стратегию противоборства с Россией по всем направлениям. Это означает, что постепенно такие поставки, как и враждебные действия в отношении России, будут только нарастать. Надо сказать, что эти действия США не были неожиданными. Еще при (Михаиле) Саакашвили они подготовили в Грузии четыре бригады для наступления на Южную Осетию. Конечно, такая деятельность в районах конфликтов не просто антизаконна и запрещена, но и противоречит логике нормальных международных отношений. Но как раз их американцы не хотят. Они укладывают эти действия в стратегию нарастающей напряженности или силового противоборства с Россией. Американцам нужно максимально дестабилизировать обстановку на границах с Россией, что и могут сделать страны-сателлиты по типу Грузии или Украины", – сказал Алексей Подберезкин.

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