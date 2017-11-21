Политолог об обстреле посольства РФ в Сирии: США ведут себя странно

Вашингтон заблокировал в Совбезе ООН предложенное Москвой заявление, осуждающее обстрел посольства РФ в Дамаске. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США, по сути, отказались от всех этических норм поведения.

США заблокировали в Совете Безопасности ООН предложенное Россией заявление по атаке на российское посольство в Дамаске, сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства при ООН Федор Стржижовский.

"Это очередной, далеко не первый случай, когда лидеры так называемой "коалиции" демонстрируют двойные стандарты в отношении террористических актов, целями которых становятся росзагранучреждения", – подчеркнул Стржижовский.

Он посоветовал "проявить такое постоянство в искоренении вооруженных групп, ставящих под угрозу работу дипломатов" на Ближнем Востоке.

"Российская Федерация и дальше продолжит борьбу с террористами в Сирии и будет содействовать установлению мира и безопасности в Сирийской Арабской Республике", – добавил пресс-секретарь.

В понедельник российское посольство в Дамаске подверглось минометному обстрелу. Как рассказали в МИД России, выпущенные боевиками снаряды попали во внешнее ограждение дипломатического учреждения. Обстрел велся с позиций террористов. По словам российских дипломатов, в результате инцидента повреждения получили стены здания, линии электропередач и система водоснабжения.

В МИД РФ расценили очередную атаку террористов как провокацию и выразили надежду, что у "столь активных на сирийском направлении западных коллег" России по Совету Безопасности ООН "хватит духа, чтобы не отмолчаться, а дать соответствующую публичную оценку инциденту, когда под угрозой оказались жизни российских дипломатов".

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов считает, что США своим поведением нарушают дипломатические нормы.

"Вашингтон ведет себя как-то странно во внешней политике, причем, отказывается от всех этических норм поведения в дипломатическом мире. Мы помним, как они, например, действовали в отношении нашего консульства в Сан-Франциско. И сейчас по всем признакам международной этики они должны были поддержать российскую резолюцию в Совбезе. И этот цинизм, который вводится в международную политику, будет иметь очень негативные последствия", – сказал Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, действия Вашингтона обусловлены, прежде всего, внутренним кризисом в самих США.

"Какие-то есть проблемы внутри американского политического истеблишмента, есть проблемы между Белым домом и Госдепом, есть проблемы во взаимоотношениях между Госдепом и Пентагоном. И, по сути, то, что американцы так себя ведут – это демонстрация острого кризиса, который переживают Соединенные Штаты", – считает политолог.

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