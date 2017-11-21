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Востоковед: Сирия встала на путь возвращения своего суверенитета

10:2221.11.2017
(обновлено: 10:46 21.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречиПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что операция в Сирии завершается. В эфире радио Sputnik востоковед Юрий Зинин отметил, что урегулирование в арабской республике вступает в самую важную стадию.

Владимир Путин в Сочи встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он посетил Россию с рабочим визитом, сообщается на сайте Кремля.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 осуществляет авиаудар по объектам террористов в Сирии. 15 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российский лидер поздравил Асада с успешной борьбой с терроризмом. По его словам, сирийский народ проходит через очень тяжелые испытания и приближается к разгрому боевиков.

Как заявил сирийский президент, за два года очевидны успехи, которые достигнуты благодаря совместным действиям ВКС и правительственных войск. Он отметил, что с помощью России Сирия спасена как государство. По его словам, операция российской авиации позволила также продвигать политическое урегулирование. Асад добавил, что удалось отстоять территориальную целостность и независимость страны.

В свою очередь, российский президент выразил надежду, что скоро будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии. Он отметил, что, несмотря на успехи, очаги еще будут возникать.

"Так что проблем с терроризмом еще хватает и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Но основная задача уже близка к завершению, и можно будет сказать в самое ближайшее время, что мы ее решили", — сказал Путин.

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ во время взлета перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Он подчеркнул, что сейчас главное — перейти к политическому урегулированию, добавив, что Асад готов работать со всеми, кто хочет мира и стабильности.

Также сирийский лидер заявил, что Дамаск рассчитывает на поддержку Москвы в обеспечении невмешательства внешних игроков в политические процессы. Хотя Путин отметил, что Россия рассчитывает на активное участие ООН в завершающей стадии процесса. Он подчеркнул, что создание зон деэскалаций позволило начать практически впервые настоящий диалог с оппозицией.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин отметил, что Сирия встала на путь возвращения своего суверенитета, установления государственности.

"Встреча показала, что политическое урегулирование в Сирии вступает в самую важную стадию. Одним из главных направлений станет привлечение к этому процессу соседних государств и их лидеров, потому что они играют очень важную роль во внутренних событиях в Сирии. Не случайно через два дня состоится встреча руководителей Турции, Ирана и России. Кроме того, определенную роль играют и другие страны региона. И сейчас речь идет о том, чтобы страны, которые оказались "по разные стороны баррикад" поняли, что возврата к прошлому не будет, что Сирия встала на путь возвращения своего суверенитета, установления государственности. И разделить Сирию, раздробить ее, как некоторые надеялись, не удалось. Дальше надо действовать так, чтобы не дать оставшимся недругам Сирии затянуть этот процесс", —  сказал Юрий Зинин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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