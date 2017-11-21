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Политолог: историческое воспитание молодежи – это не авральная работа

09:3921.11.2017
0710
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкКупол над зданием Рейхстага в БерлинеКупол над зданием Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Госдуме прокомментировали выступление ямальского школьника в бундестаге. В эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков высказал мнение о том, какие выводы должны быть сделаны обществом.

Учителя должны были заранее проработать речь школьника из Ямала, который выступал в бундестаге, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT.

По его словам, сейчас в стране искажают историческую действительность и рассказывают о том, что "Великая Отечественная война — попытка советского народа сделать что-то плохое с Германией". И уже новое поколение, как отметил Чернышов, "растет в этой парадигме".

"Они видят совершенно другую историю другими глазами. Видно, что он читает по бумажке, и учителя, которые отпускали, понимали, что он будет выступать в бундестаге", — подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что западные СМИ, тиражирующие выступление, сделают так, чтобы все поняли слова мальчика однозначно.

По его словам, в Генпрокуратуру уже направили депутатский запрос, чтобы проверить программу, учителей, а также общественные организации — общества памяти солдат.

Ранее на YouTube появилась видеозапись выступления школьника из Нового Уренгоя в бундестаге. Подросток рассказывал о немецком солдате, который принимал участие в Сталинградской битве. По словам мальчика, он изучил биографию военнослужащего из открытых источников. Солдат, как рассказал юноша, попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой, так как "умер от тяжелых условий плена". Впечатленный судьбой немецкого военного, школьник посетил "захоронения солдат вермахта", где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

В эфире радио Sputnik политолог, публицист  Леонид Крутаков высказал мнение о том, какие выводы должны быть сделаны.

"Проблема пересмотра итогов Второй Мировой войны стоит очень остро, потому что нашу страну вычеркивают из истории. Сейчас историю переписывают у нас на глазах. Победа нашего народа и потери, которые мы понесли, теперь пытаются представить не как жертву во имя свободы, а как глупость. И это при том, что наша страна воевала против самой сильной армии мира. А то, что мальчик так выступил в бундестаге, то он еще до конца не отдает отчета своим словам. Он еще не ответственный мужчина, а мальчик. Надо понять, почему это произошло, сделать из этого выводы. В частности, вывод о том, что надо беспокоиться об историческом воспитании подрастающего поколения. Плохо, если это примет характер авральных работ. Надо, чтобы это носило повседневный характер. Что такое человек без традиций и страна без истории? Ничто, пустота", —  сказал Леонид Крутаков. 

 

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