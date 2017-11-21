Политолог: Белоруссия является "удобной мишенью" для украинских спецслужб

Задержанный на территории Белоруссии гражданин Украины Павел Шаройко признался в том, что является кадровым сотрудником украинской разведки. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов назвал это тревожным симптомом в отношениях двух стран.

Шпионским скандалом между Украиной и Белоруссией может обернуться информация, озвученная в понедельник, 20 ноября белорусским КГБ: ведомство подтвердило задержание украинского журналиста Павла Шаройко по обвинению в создании агентурной сети, а также сообщило об объявлении персона нон грата в связи с этим сотрудника посольства Украины Игоря Скорцова. КГБ Белоруссии также сообщил о задержании гражданина страны за шпионаж в пользу Украины.

Кроме того, в этот же день в СМИ появилась информация о задержании в Белоруссии гражданина Украины Александра Скибы, который, по сообщениям СМИ, является директором ПАО "Завод утяжелителей". В украинском МИД сообщили, что направили белорусской стороне ноту, чтобы прояснить ситуацию с задержанием Скибы.

О задержании в Белоруссии украинского журналиста Шаройко сообщил в минувшую пятницу глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания. Как утверждают в КГБ Белоруссии, Шаройко признал, что является кадровым сотрудником разведки Украины, работающим под прикрытием.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что это является тревожным симптомом в двусторонних отношениях Белоруссии и Украины.

"Это довольно тревожный симптом. Что касается сведений, которые могли интересовать представителя украинской разведки, то, думаю, здесь может быть интерес самый разнообразный, начиная от размещения белорусских и российских военных частей в рамках ОДКБ, до внутриполитической ситуации в Белоруссии. Многие украинские политики рассчитывают на экспорт "евромайдана" на территорию Белоруссии и ведут определенные действия, которые скоординированы с западными спецслужбами в этом направлении. Я думаю, что это серьезным образом осложнит отношения между Белоруссией и Украиной. Нужно признать, что эти отношения являются в настоящий момент достаточно сложными, несмотря на то, что белорусский президент и белорусские политики неоднократно протягивали руку дружбы Украине. Белоруссия в настоящий момент является очень удобной мишенью для действий украинских спецслужб, поскольку фактически открыта для контактов с Украиной, и поскольку эти контакты являются достаточно широкими, в том числе на уровне личностных, человеческих отношений", — сказал Владимир Шаповалов.

