Мнение: попытки поймать на допинге наших спортсменов будут продолжаться

ФИФА не нашла нарушений антидопинговых правил российскими футболистами, расследование продолжается, заявили в пресс-службе федерации. Свой прогноз по поводу развития ситуации в эфире радио Sputnik представил футбольный обозреватель Александр Владыкин.

Международная федерация футбола (ФИФА) на данный момент не обнаружила нарушений антидопинговых правил российскими футболистами из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, расследование продолжается, заявили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе ФИФА.

Ранее британская газета The Mail on Sunday опубликовала информацию о том, что ФИФА пытается связаться с бывшим главой московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатором WADA Григорием Родченковым по поводу расследования о допинге в российском спорте с целью получить факты о вовлеченности футболистов в государственную программу допинга. В 2015 году за нарушение антидопинговых правил на два года были отстранены россиянки Екатерина Маслак и Камила Алексеева.

"Из всех игроков, упомянутых в отчете Макларена, две российские футболистки не старше 20 лет уже были наказаны российскими спортивными властями. По всем остальным до сих пор не были обнаружены нарушения антидопинговых правил, но расследование остается открытым", – заявили в ФИФА.

Также было отмечено, что все игроки, принимавшие участие в Кубке конфедераций-2017, были протестированы до соревнований и после матчей турнира. Такой же протокол будет применяться и к чемпионату мира 2018 года в России, при этом все допинг-пробы будут анализироваться в аккредитованных WADA лабораториях за пределами страны.

Футбольный обозреватель Александр Владыкин в эфире радио Sputnik отметил, что международные спортивные чиновники к футболу "подкапываются" давно.

"То, что попытки поймать кого-то из российских спортсменов на допинге будут продолжаться – в этом у меня нет никаких сомнений. Это может продолжаться бесконечно. Вот теперь дошло дело до футбола. К футболу "подкапываются" давно. Что касается ФИФА, то она считает, что не нужно "лезть в чужой огород", федерация сама разберется – и, в общем-то, разбирается. И держит свою позицию. А то, что у двух девушек два года назад обнаружили нарушения – это к чемпионату мира не будет иметь никакого отношения", — считает Александр Владыкин.

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