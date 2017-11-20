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Военный эксперт: Анкара ответила на неприятные слова и обидные жесты НАТО

18:3720.11.2017
(обновлено: 18:38 20.11.2017)
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© AP Photo / Alik KepliczПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в ВаршавеПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
Главный советник президента Турции Ялчын Топчу призвал парламент пересмотреть вопрос о членстве страны в НАТО. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что именно в действиях НАТО больше всего раздражает турок.

Турция должна пересмотреть вопрос о своем членстве в НАТО, так как альянс ведет враждебную политику по отношению к Анкаре, заявил главный советник президента Турции Ялчын Топчу.

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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что организаторы учений НАТО Trident Javelin, которые прошли 8-17 ноября в Норвегии, поставили стенд с портретами "врагов", на одном из них был изображен основатель Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк, к "врагам" был также причислен нынешний турецкий лидер. По словам Эрдогана, глава генштаба Турции сообщил ему о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких военных, участвовавших в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение.

Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии дважды принес генсек НАТО Йенс Столтенберг, а глава Мминобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаление, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным.

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"Пришло время пересмотреть наше членство в НАТО. Организация, которая всячески проявляет свое враждебное отношение к своему члену, нам не нужна. Вопрос о нашем присутствии в этой организации должен быть срочно рассмотрен в парламенте Турции", – цитирует Ялчына Топчу телеканал Haberturk.

Советник Эрдогана добавил, что НАТО является не только военным альянсом, но и "новой формой колониализма, политической и экономической зависимости" и выразил надежду, что турецкая нация сумеет сорвать с себя "колониальную рубашку, которую пытается надеть на нее НАТО".

Профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что негодование руководства Турции по поводу оскорбительных, по мнению Анкары, действий НАТО совершенно понятно. 

"В последнее время со стороны НАТО было сделано много крайне негативных и неприятных для Анкары заявлений, действий, которые заставили, видимо, турецкое руководство всерьез задуматься. То начинают диктовать, что турки не имеет права закупать у других стран оборонительные виды вооружений, которые ей нужны для обеспечения национальной безопасности, то НАТО заявляет, что Турция может быть лишена различных технологических поставок вооружений. Делаются разные обидные жесты во время учений, в которых принимают участие турецкие вооруженные силы, в адрес турецкого руководства делались заявления, которые не могут быть спокойно восприняты, и я прекрасно понимаю негодование руководства Турции", – сказал Владимир Козин.   

По его словам, многое в действиях НАТО и прежде раздражало турецкое общество. 

"Во-первых, НАТО навязало Турции размещение американского тактического ядерного оружия, которое находится на базе ВВС Турции "Инджирлик". Во-вторых, американцы навязали Турции радиолокационные станции системы ПРО. Все эти обстоятельства раздражают турецкое общество, которое не хочет быть заложником в этой ракетно-ядерной и противоракетной возне", – считает Владимир Козин.

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