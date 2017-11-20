"Дежурная история". Политолог о протесте Киева из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины направил России ноту протеста из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым. Политолог Олег Игнатов в эфире радио Sputnik назвал это традиционным приемом.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за поездки президента Владимира Путина в Крым 18 ноября 2017 года, говорится в официальном заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

"Украинская сторона считает упомянутый "визит", как другие поездки российских чиновников, к временно оккупированным Автономной Республике Крым и г. Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", – говорится в заявлении.

МИД Украины в очередной раз подчеркнул, что Киев считает Крым и Севастополь неотъемлемой частью Украины "в ее международно признанных границах".

"Министерству иностранных дел РФ направили соответствующую ноту протеста", – добавили в МИД Украины.

Политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов считает, что подобная ситуация может продолжаться до бесконечности, и не стоит придавать ей большого значения – на имидже России подобные протесты никак не скажутся.

"Я думаю, это дежурная история. Всякий раз, когда Путин или (премьер-министр РФ Дмитрий) Медведев приезжают на полуостров, направляются такие ноты протеста. И я думаю, что они (украинские политики) будут направлять их до скончания времен. Пока ситуация между нашими странами как-то не разрешится. В принципе это стандартно, что когда у стран есть какие-то территориальные споры и конфликты, они направляют ноты протеста, если какой-то политик приезжает на территорию, вокруг которой есть спор. Это традиционный прием, и следует относиться к этому спокойно. Никакого имиджевого ущерба для России это не несет", – сказал Олег Игнатов в эфире радио Sputnik.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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