"Дежурная история". Политолог о протесте Киева из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за поездки президента Владимира Путина в Крым 18 ноября 2017 года, говорится в официальном заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.
МИД Украины в очередной раз подчеркнул, что Киев считает Крым и Севастополь неотъемлемой частью Украины "в ее международно признанных границах".
"Министерству иностранных дел РФ направили соответствующую ноту протеста", – добавили в МИД Украины.
Политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов считает, что подобная ситуация может продолжаться до бесконечности, и не стоит придавать ей большого значения – на имидже России подобные протесты никак не скажутся.
"Я думаю, это дежурная история. Всякий раз, когда Путин или (премьер-министр РФ Дмитрий) Медведев приезжают на полуостров, направляются такие ноты протеста. И я думаю, что они (украинские политики) будут направлять их до скончания времен. Пока ситуация между нашими странами как-то не разрешится. В принципе это стандартно, что когда у стран есть какие-то территориальные споры и конфликты, они направляют ноты протеста, если какой-то политик приезжает на территорию, вокруг которой есть спор. Это традиционный прием, и следует относиться к этому спокойно. Никакого имиджевого ущерба для России это не несет", – сказал Олег Игнатов в эфире радио Sputnik.
Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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