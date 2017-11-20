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Политолог: Украина попыталась усилить "хор русофобии"

17:5420.11.2017
(обновлено: 17:56 20.11.2017)
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© AFP 2017 / Genia SavilovМемориал памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в КиевеМемориал памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве
© AFP 2017 / Genia Savilov
Украина будет "добиваться правды" в конгрессе США о голодоморе, заявил украинский посол в Соединенных Штатах. В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя ОП Республики Крым Александр Форманчук прокомментировал заявление.

Украина будет добиваться того, чтобы конгресс США признал голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый после церемонии почтения памяти жертв голодомора в Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке.

У памятного знака жертвам голодомора 1932-1933 гг
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Не мытьем, так катаньем: Киев хочет, чтобы США признали голодомор геноцидом
Дипломат пишет, что голод 1932-1933 годов был якобы "искусственно создан режимом Сталина". По словам Чалого, пришло время для того, чтобы в США официально признали "голодомор против украинского народа – геноцидом".

"Попытка когда-то уже была. Неудачная. Но мы снова пойдем в конгресс США, чтобы добиться правды и справедливости и принять соответствующую резолюцию", – пишет посол.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук выразил мнение, что Украина использует тему как политический ресурс против России.

"Это уже напоминает заезженную пластинку. Трезвомыслящие люди понимают, что события тридцатых годов, связанные с голодом, не носили этнического характера. Комментировать действия Украины бесполезно, потому что она это использует как политический ресурс. Все, что делается, связано с предстоящими президентскими выборами в России. Здесь мы наблюдаем атаку по широкому фронту, вот опять вытащили и эту тему. Она уже потеряла глобальный интерес, и теперь Украина пытается по дипломатическим каналам вновь вбросить ее в повестку дня, чтобы усилить хор русофобии. По-другому это не объяснить", – сказал Александр Форманчук.

Голод 1932-1933 годов охватил ряд зерновых районов СССР, среди которых были Украина, Северный Кавказ, Поволжье, Казахстан, Западная Сибирь, Южный Урал. По разным оценкам, жертвами голода стали 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона – на Украине, 2 миллиона – в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона – в РСФСР. 

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