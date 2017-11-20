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Политолог об отношениях Киева и Минска: ситуация для Украины обостряется

17:1520.11.2017
(обновлено: 17:16 20.11.2017)
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© Фото : Посольство України в Республіці БілорусьЗдание посольства Украины в МинскеЗдание посольства Украины в Минске
© Фото : Посольство України в Республіці Білорусь
В Белоруссии советника посольства Украины Игоря Скворцова объявили персоной нон грата из-за дела украинского журналиста Павла Шаройко, которого подозревают в шпионаже. Политолог Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Минск объявил персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова, сообщил официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин.

Дом Правительства. Республика Беларусь
© РИА Новости / Ю. Иванов
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Мнение: Украина в отношениях с соседями скатилась до откровенного хамства
Скворцова обвинили в "несовместимой с дипломатическим статусом деятельности" из-за дела украинского журналиста Павла Шаройко, которого подозревают в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. 

Корреспондента задержали в Минске 25 октября. В КГБ его называют кадровым сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО). 

По словам Побяржина, Шаройко подтвердил, что его деятельность координировал Скворцов, который также служит в ГУР МО. Должность советника посольства была прикрытием. 

Стела на границе в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Мнение: обвинения Киева в адрес Минска обусловлены двумя обстоятельствами
Сам Шаройко находился в Минске в качестве корреспондента общественной Национальной телерадиокомпании Украины. Как считают в КГБ, такую должность ему выбрали, поскольку раньше он руководил пресс-службой главного управления разведки. По данным ведомства, что созданная им агентурная сеть состояла из граждан Белоруссии, за деньги они собирали разведданные "в военно-политической сфере".

Заместитель руководителя Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik отметил, что отношения Украины с ближайшими соседями переживают не лучшие времена. И это неудивительно, считает политолог.

"В последнее время заметно все больше провалов дипломатического ведомства Украины. И, наверное, это неслучайно. Потому что после определенного режима, что называется, наибольшего благоприятствования со стороны европейских государств сейчас ситуация для Украины обостряется. Мы знаем, что у Украины существуют серьезные конфликты с Польшей, с Венгрией, непростые отношения с Румынией, я уж не говорю про отношения с Россией. Сейчас, как мы видим, начинают ухудшаться отношения и с Белоруссией. Но это и неудивительно, учитывая то, что сейчас в Киеве проповедуют радикальную, неонацистскую линию – это восхваление фашистских пособников, радикальное отношение к представителям национальных меньшинств. В этом ряду стоит и, как считают в Белоруссии, и я думаю, что совершенно обоснованно, несовместимая со статусом дипломата деятельность советника украинского посольства", – сказал Владимир Жарихин.

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