Эксперт: заставить Меркель уйти в отставку может только одно обстоятельство

Лидеры партии "Альтернатива для Германии" призвали уйти в отставку Ангелу Меркель после провала переговоров о формировании кабмина. Эксперт Александр Камкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что канцлер ФРГ вряд ли воспримет эти призывы всерьез.

Ангела Меркель должна покинуть пост канцлера ФРГ после провала предварительных переговоров о формировании нового коалиционного правительства Германии, заявили лидеры правой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд и Алиса Вайдель.

В ночь на понедельник, 20 ноября, Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка").

"Госпожа Меркель провалилась, и пришло время, чтобы она покинула пост канцлера", – заявил Гауланд, возглавляющий фракцию "Альтернативы для Германии" в бундестаге.

Он выразил удовлетворение, что коалиция "Ямайка" не была в итоге создана, так как данная конфигурация правительства не была "выражением общественного консенсуса". Его коллега Вайдель добавила, что переговоры были "заранее обречены на провал", так что почти пятинедельные консультации "вводили избирателей в заблуждение".

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Ангела Меркель вряд ли воспримет всерьез призывы лидеров "Альтернативы для Германии".

"Шанс, что Меркель прислушается к голосу своих ярых политических противников, практически нулевой, учитывая характер госпожи канцлера. Она будет держаться до последнего. Потому что все эти годы она себя позиционирует именно как человека единства, который может разрешить все политические противоречия и проблемы. Поэтому она и стояла в тени неудавшихся переговоров о коалиции, чтобы по их завершению выйти из тени и еще раз показать обществу, что только она может решить проблему. Что может заставить уйти Меркель в отставку? Разве что провал ХДС на перевыборах. Но это маловероятно, потому что дискредитировали себя в этой ситуации "зеленые" и "свободные демократы", показав себя людьми, не способными пойти на компромисс. С другой стороны, еще есть шанс найти общий язык с социал-демократами, хотя они упорно отказываются. Поэтому, скорее всего, ситуация идет к перевыборам. И в такой ситуации для Меркель уходить в отставку вдвойне нецелесообразно – яркого и харизматичного лидера у ХДС не остается. Поэтому вряд ли призыв "Альтернативы" будет Меркель услышан и воспринят всерьез", – сказал Александр Камкин.

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