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Эксперт о ДТП на Окинаве: США думают, что японцы пошумят и перестанут

16:4420.11.2017
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© AP Photo / Shizuo KambayashiПротесты против американских баз на Окинаве, Япония. Май 2016Протесты против американских баз на Окинаве, Япония. Май 2016
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
На Окинаве произошел очередной случай гибели местного жителя предположительно по вине пьяного американского военнослужащего. Эксперт Андрей Фесюн в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные инциденты практически неизбежны.

Командование американских войск в Японии запретило употребление спиртных напитков своим военнослужащим на Окинаве в связи с гибелью местного жителя во время ДТП с участием предположительно пьяного солдата войск США, говорится в официальном уведомлении, распространенном в понедельник. 

Американские военные на авиабазе Кадена, Япония
© AFP 2017 / Yoshikazu Tsuno
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Употребление алкоголя военнослужащим запрещено, в том числе, у себя дома и в общественных местах, говорится в уведомлении командования войск США в Японии. По его указанию с настоящего момента военнослужащие Соединенных Штатов на Окинаве не должны покидать военные базы и свои дома до последующих указаний. 

Эти меры приняты после того, как накануне в городе Наха на Окинаве местный житель погиб при столкновении с грузовиком, которым управлял военнослужащий США, предположительно находившийся в состоянии опьянения. 

Американский ракетный крейсер Antietam
© Flickr / COMSEVENTHFLT
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По опубликованным ранее данным местных властей, американские военные совершили более 5,8 тысячи преступлений на островах Окинава после передачи их под суверенитет Японии в 1972 году. При этом 571 инцидент с участием американцев в этой префектуре попадает под определение тяжких преступлений.

На Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США. Они находятся под защитой Соглашения о статусе американских войск в Японии. Японская прокуратура не может предъявлять им обвинения за действия, совершенные при прохождении ими воинской службы.

Руководитель японского направления ВШЭ Андрей Фесюн в эфире радио Sputnik выразил мнение, что инциденты с неподобающим поведением американских военнослужащих в Японии практически неизбежны.

"Америка с окончания Второй мировой войны прикрывает Японию от всех явных и кажущихся угроз, в частности, от советской, китайской, северокорейской. Япония по 9-й статье конституции не имеет право иметь свою армию или решать международные споры и конфликты вооруженными методами… Американцев в Японии очень много, около 50 тысяч вообще, из них 46 тысяч военнослужащих. Сколько бы им ни запрещали пить, появляться в общественных местах в военной форме, выходить за пределы баз, единичные случаи нарушений будут повторяться", – сказал Андрей Фесюн.

По его словам, в обозримом будущем ожидать отказа Японии от размещения американских баз не стоит. 

"Пока существует 9-я статья конституции, отказа от американских военных быть не может. Нынешнее правительство, прежде всего премьер-министр Абэ Синдзо, намерены изменить 9-ю статью в ближайшее время, до лета, когда будут выборы в верхнюю палату парламента. Если будет принята новая статья, позволяющая Японии в исключительных случаях применять военную силу, Япония начнет официально наращивать свои наступательные вооруженные силы. После этого можно будет говорить о медленном, но неуклонном вытеснении американских военных с территории Японии. Это процесс на 10 лет, если не больше. Администрация (президента США Дональда) Трампа и даже следующая администрация могут чувствовать себя спокойно, а что будет потом – дело других людей ", – отметил Андрей Фесюн.

По его мнению, регулярно происходящие на Окинаве и в других префектурах Японии демонстрации протеста против присутствия американских войск не будут иметь заметного политического значения.

"Волнения на Окинаве происходили и будут происходить. Японцы – народ дисциплинированный, все ограничивается демонстрациями. Американские военные считают, что японцы пошумят и перестанут, и они в чем-то правы", – заключил Андрей Фесюн.

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