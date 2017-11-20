Политолог: Киев хочет видеть в Донбассе вовсе не миротворцев

Украина подаст в Совбез ООН свой проект резолюции по миротворцам, только если у нее будут шансы быть принятой, заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Василий Стоякин.

Украина будет подавать в Совбез ООН свой проект резолюции по миротворцам, который был согласован с западными партнерами, только если она будет иметь шансы быть принятой, заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев.

"…Мы эту резолюцию будем официально выставлять только в том случае, если она будет иметь шансы, потому что нарываться на очередное вето России… Хотелось бы, чтобы это были не разговоры, а чтобы это было реально", – сказал Ельченко в комментарии телеканалу "112 Украина".

По его словам, главный барьер в этом вопросе – место размещения миротворцев, поскольку Киев настаивает на их размещении по всему Донбассу, тогда как Москва видит их только на линии разграничения. "Этот пункт является принципиальным и ключевым. Именно по нему, как я понимаю, и не могут найти понимания США и РФ, есть еще много других вопросов", – сказал Ельченко.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Заявление постпреда Украины при ООН в эфире радио Sputnik прокомментировал директор Центра политического маркетинга, политолог Василий Стоякин.

"Украинский проект предполагает, что это будут фактически оккупационные войска, которые будут осуществлять полицейские функции, будут осуществлять разоружение "незаконных вооруженных формирований", а также нести охрану украино-российской границы, которая сейчас украинской стороной не контролируется. Мне очень трудно себе представить, чтобы российская делегация проголосовала в ООН за такой проект и не наложила бы на него вето. Поэтому сейчас ситуация тупиковая. Будем смотреть, как договорятся между собой Сурков и Волкер", – сказал Василий Стоякин.

Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков 13 ноября в Белграде провели свою третью встречу, на которой обсудили ситуацию в Донбассе и способы урегулирования конфликта на Украине.

В августе и в октябре прошли две другие встречи политиков. Первая прошла в Минске, стороны назвали ее очень полезной и конструктивной. Вторая – также в Белграде, где, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "состоялась сверка часов".

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