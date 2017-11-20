Эксперт о нештатной ситуации на Байконуре: нет причин нервничать

На Байконуре при заправке разгонного блока "Фрегат" возникла нештатная ситуация. Эксперт Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik рассказал о том, как это может сказаться на дальнейшей работе "Фрегата".

При заправке горючим разгонного блока "Фрегат" на Байконуре возникла нештатная ситуация, связанная с работой одного из его клапанов, рассказал РИА Новости представитель пресс-центра РКК "Энергия".

Была сформирована комиссия, в которую вошли специалисты госкорпорации "Роскосмос", РКК "Энергия" и разработчика разгонного блока – НПО имени Лавочкина. Специалисты определили причину и разработали программу для ее устранения.

Теперь комиссия определит порядок дальнейших работ и даст заключение о возможности пуска в обозначенную ранее основную или резервную дату.

Разгонный блок разработки НПО имени Лавочкина предназначен для вывода на целевую орбиту первого ангольского спутника "Ангосат".

"Фрегат" заправляется сжатым газом и окислителем.

В настоящее время ангольский космический аппарат подготовлен к стыковке с разгонным блоком. Электроиспытания бортовых систем ракеты-носителя "Зенит-2" завершены, продолжается плановая подготовка к запуску.

Контракт на создание "Ангосат" между РКК "Энергия" и Министерством телекоммуникаций и информационных технологий Анголы заключен в 2009 году, но в силу он вступил только в 2013-м. "Ангосат" предназначен для обеспечения связи и телевизионного вещания на всем Африканском континенте.

В процессе выполнения контракта возникли некоторые объективные сложности. Например, решались задачи импортозамещения электронной компонентной базы для служебной платформы космического аппарата.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik рассказал, что это первый подобный случай с разгонным блоком "Фрегат".

"Конечно, это неприятно, это неполадка, но говорить, что это очень серьезно, нет оснований. Я думаю, что это не очень серьезная неполадка, и она достаточно быстро может быть устранена. Ничего страшного я здесь не вижу. Блок "Фрегат" – исключительно надежный, на его использование очередь стоит. Так что это происшествие – это большая редкость. Насколько я знаю, это вообще первый такой случай. "Фрегат" был разработан при финансовой помощи Европейского космического агентства. Это было в 1990-х годах, Роскосмос находился в достаточно тяжелом положении. И поскольку европейцам очень нужен был такой разгонный блок, они помогли с его созданием. Он был успешно разработан, и, в общем, с тех пор все было замечательно", – сказал Натан Эйсмонт.

По его словам, проблем с устранением данной неполадки возникнуть не должно.

"Главная неприятность здесь в том, что люди, которые всегда рассчитывали на этот блок, могут почувствовать себя не то что в зоне риска, но могут как-то понервничать. Однако, мне кажется, оснований, чтобы нервничать, нет. То есть это легко устранимая проблема. Ничего лучше по надежности, по возможностям в мире нет. Для многих операций у него нет конкурента из-за возможности многократного запуска. Это очень надежный блок, и опасаться, что что-то пойдет не так – это чрезмерно", – отметил эксперт.

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