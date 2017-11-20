РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Как в анекдоте". Политик о сообщениях про "российский корабль-призрак"

14:5420.11.2017
04320
CC BY 2.0 / Cody Kwok / Lyubov Orlova Российское круизное судно Любовь ОрловаРоссийское круизное судно Любовь Орлова
CC BY 2.0 / Cody Kwok / Lyubov Orlova
Британские СМИ сообщили об обнаруженном в Калифорнии "российском корабле-призраке" с якобы крысами-каннибалами на борту. Политик Николай Стариков считает подобные статьи инструментом в информвойне против России. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Британские СМИ нашли в Калифорнии остов "российского корабля-призрака", который в действительности является американским танкером 30-х годов.

О "находке" сообщила газета Mirror, следом о "корабле-призраке" написали Daily Mail и The Sun. Таблоиды сообщили, что останки корабля, заснятые в Калифорнии, могут принадлежать российскому судну "Любовь Орлова". Старый круизный лайнер, проданный на металлолом, пропал при буксировке из Канады в Доминиканскую Республику в 2013 году.

Судно Любовь Орлова. Архивное фото
CC BY 3.0 / Dan Conlin / Lyubov Orlova derelict dockside in St. John's, 2012
Эксперт: история о "корабле-призраке" — для антироссийских СМИ
Издания сопроводили рассказы о таинственном "корабле-призраке" красочными подробностями.

"Эксперты опасаются, что 40-летний лайнер кишит сотнями, если не  тысячами зараженных крыс-каннибалов, у которых нет другого источника пищи, кроме своих сородичей", – пишет Daily Mail

"Остов российского корабля-призрака вынесло на побережье после того, как его захватили орды крыс-каннибалов", – не отстает The Sun

Таблоиды ссылаются на документальный фильм канала Science Channel. В нем разъясняется, что останки "корабля-призрака" принадлежат вовсе не "Орловой", а американскому танкеру и находятся у побережья Калифорнии с 1930-х годов. Однако Daily Mail, например, пишет, что останки корабля "могут быть" танкером, а в заголовки Daily Mail и The Sun вынесли "российское судно-призрак".

Лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков считает подобные публикации элементом информационной войны против России.

"Для формирования отрицательного образа России западные средства массовой информации уже не гнушаются ничем. Перед нами яркий пример информационной войны. Когда появляется некий корабль – конечно же, российский, и на нем обязательно крысы, которые поедают друг друга, каннибалы, как называют их авторы статьи. Никаких иных целей, кроме как желания вызвать эмоциональное отвращение к России, такие материалы, конечно, не преследуют. Уже есть виноватые и желание создать определенный информационный фон", – сказал Николай Стариков в эфире радио Sputnik.

По его словам, для западных СМИ сегодня главное не то, правдива ли новость, а то, какой эффект она произведет на общественность.

"На эту тему есть очень хороший анекдот, который заканчивается фразой, как нельзя лучше подходящей к подобным статьям – "ложки нашлись, а осадок остался". По этому принципу западные СМИ сегодня и действуют. Если добавить еще – "ври, ври, что-нибудь да останется", перед нами будет четкая методичка для работы так называемых западных независимых СМИ", – заключил Николай Стариков.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь! 


Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена