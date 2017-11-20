"Как в анекдоте". Политик о сообщениях про "российский корабль-призрак"

Британские СМИ сообщили об обнаруженном в Калифорнии "российском корабле-призраке" с якобы крысами-каннибалами на борту. Политик Николай Стариков считает подобные статьи инструментом в информвойне против России. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Британские СМИ нашли в Калифорнии остов "российского корабля-призрака", который в действительности является американским танкером 30-х годов.

О "находке" сообщила газета Mirror, следом о "корабле-призраке" написали Daily Mail и The Sun. Таблоиды сообщили, что останки корабля, заснятые в Калифорнии, могут принадлежать российскому судну "Любовь Орлова". Старый круизный лайнер, проданный на металлолом, пропал при буксировке из Канады в Доминиканскую Республику в 2013 году.

Издания сопроводили рассказы о таинственном "корабле-призраке" красочными подробностями.

"Эксперты опасаются, что 40-летний лайнер кишит сотнями, если не тысячами зараженных крыс-каннибалов, у которых нет другого источника пищи, кроме своих сородичей", – пишет Daily Mail.

"Остов российского корабля-призрака вынесло на побережье после того, как его захватили орды крыс-каннибалов", – не отстает The Sun.

Таблоиды ссылаются на документальный фильм канала Science Channel. В нем разъясняется, что останки "корабля-призрака" принадлежат вовсе не "Орловой", а американскому танкеру и находятся у побережья Калифорнии с 1930-х годов. Однако Daily Mail, например, пишет, что останки корабля "могут быть" танкером, а в заголовки Daily Mail и The Sun вынесли "российское судно-призрак".

Лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков считает подобные публикации элементом информационной войны против России.

"Для формирования отрицательного образа России западные средства массовой информации уже не гнушаются ничем. Перед нами яркий пример информационной войны. Когда появляется некий корабль – конечно же, российский, и на нем обязательно крысы, которые поедают друг друга, каннибалы, как называют их авторы статьи. Никаких иных целей, кроме как желания вызвать эмоциональное отвращение к России, такие материалы, конечно, не преследуют. Уже есть виноватые и желание создать определенный информационный фон", – сказал Николай Стариков в эфире радио Sputnik.

По его словам, для западных СМИ сегодня главное не то, правдива ли новость, а то, какой эффект она произведет на общественность.

"На эту тему есть очень хороший анекдот, который заканчивается фразой, как нельзя лучше подходящей к подобным статьям – "ложки нашлись, а осадок остался". По этому принципу западные СМИ сегодня и действуют. Если добавить еще – "ври, ври, что-нибудь да останется", перед нами будет четкая методичка для работы так называемых западных независимых СМИ", – заключил Николай Стариков.

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