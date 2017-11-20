Украинский аналитик: МВФ не даст Киеву денег без подвижек на Донбассе

Миссия МВФ завершила работу в Киеве. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в фонде связывают выделение очередного транша Киеву с ситуацией на Донбассе.

Миссия МВФ завершила работу в Киеве, однако эксперты фонда продолжат обсуждение с властями Украины госбюджета на 2018 год, чтобы обеспечить его дефицит в 2,5% ВВП, заявил постпред МВФ на Украине Йост Люнгман.

"Эксперты МВФ посетили Киев в период с 9 по 17 ноября для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год. Это обсуждение продолжится на следующих неделях с тем, чтобы обеспечить соответствие в принятом бюджете показателя дефицита объема в 2,5% ВВП, который согласован программой экономических реформ Украины, поддерживаемой фондом", – говорится в заявлении Люнгмана, которое приводит пресс-служба представительства фонда.

Парламент Украины 14 ноября принял в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией на уровне в 7%.

Визит технической миссии в ноябре ранее анонсировал Национальный банк Украины. Регулятор ожидает поступление очередного транша МВФ в первом квартале 2018 года, тогда как Минфин Украины прогнозировал выделение этих средств до конца этого года. Украина рассчитывает получить пятый транш от МВФ в 1,9 млрд долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы реформ.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что выделение очередного транша Украине в МВФ связывают с ситуацией на Донбассе.

"Что касается очередного транша МВФ для Украины, то здесь экономика не играет никакой роли. То, что миссия МВФ приехала в Киев, пообщалась – это все ожидали. Во-первых, это положено: Украина брала кредиты, поэтому эксперты МВФ должны приезжать. Они консультируют, смотрят результаты. Но с самого начала было понятно, что никакого решения не будет. На сегодняшний день транш МВФ полностью увязан с выполнением Минских соглашений. (Президент США Дональд) Трамп использует МВФ, чтобы влиять на украинскую власть. И если будут какие-то реальные подвижки с кризисом на Донбассе, то МВФ сразу все увидит и даст транш. Пока не будет подвижек, денег не будет", – сказал Александр Охрименко.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 млрд долларов, в августе того же года – второй транш на 1,7 млрд. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 млрд долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 млрд долларов. Он поступил в апреле.

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