Олейник: Вечный огонь в Киеве вновь залит? Я знаю сделавшего это вандала

В Киеве неизвестные вновь залили цементом Вечный огонь в парке Славы, сообщил телеканал "Эспрессо".
Инцидент произошел ночью, на месте работает полиция, которая начала поиск злоумышленников.
В партии "Оппозиционный блок" назвали инцидент "надругательством над памятью сотен тысяч освободителей украинской столицы".
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что осквернение Вечного огня – неприемлемое кощунство.
В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник резко осудил акт вандализма, выразив при этом мнение, что действия националистов поддерживаются властями.
"Были времена, как говорится, и потяжелее, но подлее времен еще не было. В Украине строили социализм, потом капитализм, а сейчас строят идиотизм с патриотическим уродливым лицом. Когда говорят, что вандалы залили цементом Вечный огонь, то я знаю этого вандала. Это Порошенко. Он создал такую атмосферу. Я не могу себе представить, чтобы в России или в Белоруссии так системно издевались над памятью народа, реакция властей была бы однозначной. А на Украине эти "нацики" чувствуют себя свободными от всяких обязательств и закона. Порошенко давно потерял рейтинг у трезвомыслящих украинцев, он опирается на то агрессивное меньшинство, которое силой и репрессиями давит украинцев. Но так будет не всегда", – сказал Владимир Олейник.
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.