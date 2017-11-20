Олейник: Вечный огонь в Киеве вновь залит? Я знаю сделавшего это вандала

Работники Киевгаз о время работ по очищению вновь залитого цементом мемориала Вечный огонь в парке Славы в Киеве. 20 ноября 2017

Работники Киевгаз о время работ по очищению вновь залитого цементом мемориала Вечный огонь в парке Славы в Киеве. 20 ноября 2017

В Киеве вандалы вновь залили цементом Вечный огонь, сообщают СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник, на Украине "подлее времен еще не было".

В Киеве неизвестные вновь залили цементом Вечный огонь в парке Славы, сообщил телеканал "Эспрессо".

Инцидент произошел ночью, на месте работает полиция, которая начала поиск злоумышленников.

Это уже третий за год случай вандализма по отношению к Вечному огню. В апреле неизвестные похитили бронзовые детали мемориала, а 7 ноября залили его цементом. Киевские власти потребовали привлечь к ответственности вандалов, полиция возбудила уголовное дело.

В партии "Оппозиционный блок" назвали инцидент "надругательством над памятью сотен тысяч освободителей украинской столицы".

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что осквернение Вечного огня – неприемлемое кощунство.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник резко осудил акт вандализма, выразив при этом мнение, что действия националистов поддерживаются властями.

"Были времена, как говорится, и потяжелее, но подлее времен еще не было. В Украине строили социализм, потом капитализм, а сейчас строят идиотизм с патриотическим уродливым лицом. Когда говорят, что вандалы залили цементом Вечный огонь, то я знаю этого вандала. Это Порошенко. Он создал такую атмосферу. Я не могу себе представить, чтобы в России или в Белоруссии так системно издевались над памятью народа, реакция властей была бы однозначной. А на Украине эти "нацики" чувствуют себя свободными от всяких обязательств и закона. Порошенко давно потерял рейтинг у трезвомыслящих украинцев, он опирается на то агрессивное меньшинство, которое силой и репрессиями давит украинцев. Но так будет не всегда", – сказал Владимир Олейник.

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