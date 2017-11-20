Эксперт: история о "корабле-призраке" – для антироссийских СМИ

Британские СМИ нашли в Калифорнии остов "российского корабля-призрака", который в действительности является американским танкером 30-х годов.
Издания сопроводили рассказы о таинственном "корабле-призраке" красочными подробностями.
"Эксперты опасаются, что 40-летний лайнер кишит сотнями, если не тысячами зараженных крыс-каннибалов, у которых нет другого источника пищи, кроме своих сородичей", – пишет Daily Mail.
Таблоиды ссылаются на документальный фильм канала Science Channel. В нем разъясняется, что останки "корабля-призрака" принадлежат вовсе не "Орловой", а американскому танкеру и находятся у побережья Калифорнии с 1930-х годов. Однако Daily Mail, например, пишет, что останки корабля "могут быть" танкером, а в заголовки Daily Mail и The Sun вынесли "российское судно-призрак".
В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что подробности о крысах-каннибалах в контексте предположений о российском судне не случайны.
"Какая-то жареная подробность. Это, скорее всего, для создания негативных информационных коннотаций в СМИ, связанных именно с Россией. Такие вбросы вполне симптоматичны для западной прессы, где идет системная демонизация России. Якобы русское судно и крысы-каннибалы – все это вбрасывается в мейнстримовые медиа. Они даже не проверяют, чье это судно на самом деле, а сразу утверждают, что судно именно российское. Это "отличный" заголовок для желтой прессы, но он, как мы видим, ушел из таблоидов и пошел по достаточно серьезным СМИ. Эта история дополнила все то, что пишут о России в антироссийском сегменте, где Россия – "агрессор" и тому подобное", – сказал Борис Рожин.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!