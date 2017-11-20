Эксперт: история о "корабле-призраке" – для антироссийских СМИ

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СМИ сообщили о найденном "российском корабле-призраке" с крысами-каннибалами. Эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобные подробности в контексте предположений о принадлежности судна не случайны.

Британские СМИ нашли в Калифорнии остов "российского корабля-призрака", который в действительности является американским танкером 30-х годов.

О "находке" сообщила газета Mirror, следом о "корабле-призраке" написали Daily Mail и The Sun. Таблоиды сообщили, что останки корабля, заснятые в Калифорнии, могут принадлежать российскому судну "Любовь Орлова". Старый круизный лайнер, проданный на металлолом, пропал при буксировке из Канады в Доминиканскую Республику в 2013 году.

Издания сопроводили рассказы о таинственном "корабле-призраке" красочными подробностями.

"Эксперты опасаются, что 40-летний лайнер кишит сотнями, если не тысячами зараженных крыс-каннибалов, у которых нет другого источника пищи, кроме своих сородичей", – пишет Daily Mail.

"Остов российского корабля-призрака вынесло на побережье после того, как его захватили орды крыс-каннибалов", – не отстает The Sun.

Таблоиды ссылаются на документальный фильм канала Science Channel. В нем разъясняется, что останки "корабля-призрака" принадлежат вовсе не "Орловой", а американскому танкеру и находятся у побережья Калифорнии с 1930-х годов. Однако Daily Mail, например, пишет, что останки корабля "могут быть" танкером, а в заголовки Daily Mail и The Sun вынесли "российское судно-призрак".

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что подробности о крысах-каннибалах в контексте предположений о российском судне не случайны.

"Какая-то жареная подробность. Это, скорее всего, для создания негативных информационных коннотаций в СМИ, связанных именно с Россией. Такие вбросы вполне симптоматичны для западной прессы, где идет системная демонизация России. Якобы русское судно и крысы-каннибалы – все это вбрасывается в мейнстримовые медиа. Они даже не проверяют, чье это судно на самом деле, а сразу утверждают, что судно именно российское. Это "отличный" заголовок для желтой прессы, но он, как мы видим, ушел из таблоидов и пошел по достаточно серьезным СМИ. Эта история дополнила все то, что пишут о России в антироссийском сегменте, где Россия – "агрессор" и тому подобное", – сказал Борис Рожин.

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