Политолог: в Польше модно обвинять оппонентов в "тайных связях с Кремлем"

Глава Евросовета Дональд Туск заподозрил власти Польши в исполнении "плана Кремля". Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik связал такое заявление с внутренними польскими проблемами.

Глава Евросовета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность политикой правящей партии страны "Право и справедливость" ("ПиС") в отношении Украины.

"Внимание! Острый спор с Украиной, изоляция в Евросоюзе, отход от верховенства права и независимости суда, давление на негосударственный сектор и свободные СМИ – стратегия "ПиС" или план Кремля? Выглядит похоже", – написал Туск в своем Twitter.

В последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам. Польша осуждает Украину за героизацию Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещенная в России) и запрет на поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в данном случае заявления связаны не с Украиной, а с внутренними польскими проблемами.

"Туск очень хорошо чувствует тему – антироссийские настроения сейчас в Польше доминируют. Обе партии ("Право и справедливость" и "Гражданская платформа" – ред.), которые там претендуют на власть и постоянно сменяют друг друга, всегда использовали эту риторику, Туск – в меньшей степени. Но надо понимать, что Польша сделала свой выбор: мол, лучше быть на задворках Европы, чем с Россией, поэтому антирусские настроения там будут продолжать доминировать. Обвинять оппонентов в "тайном сотрудничестве с Кремлем" – это модно и выгодно. Особенно, если оппоненты занимают антироссийскую позицию. То есть Туск фактически наносит им удар на их же поле", – сказал Вячеслав Смирнов.

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