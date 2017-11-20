Эксперт рассказал, почему образ Чарльза Мэнсона стал частью субкультуры США

В США умер серийный убийца Чарльз Мэнсон, отбывавший пожизненное заключение. Эксперт Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik назвал Мэнсона мрачной фигурой противоречивого периода истории США.

Отбывавший пожизненное заключение американский серийный убийца Чарльз Мэнсон скончался на 84-м году жизни, сообщает TMZ со ссылкой на сестру женщины, в убийстве которой он обвинялся.

В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", зарезали в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсона признали виновным в двух других убийствах. Его и трех сообщниц приговорили к смертной казни, однако они избежали высшей меры благодаря ее временной отмене в Калифорнии в 1972 году.

Дебра Тейт рассказала изданию, что ей позвонили из тюрьмы и сообщили, что Мэнсон скончался в воскресенье в 20:13 по местному времени.

О госпитализации серийного убийцы стало известно на прошлой неделе. Управление исполнения наказаний и реабилитации заключенных штата Калифорния подтвердило, что Мэнсон умер естественной смертью в больнице округа Керн.

В январе преступник уже попадал в больницу из-за серьезного недомогания. По данным СМИ, у него обнаружили заболевание желудочно-кишечного тракта. Позднее мужчину вернули в тюрьму.

В местах содержания заключенных в Калифорнии есть медицинское обслуживание, но арестантов обычно переводят в другие лечебные учреждения, если необходимо хирургическое вмешательство, неотложная помощь или экстренная диагностика.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik рассказал, почему образ Чарльза Мэнсона прочно вошел в американскую массовую культуру.

"Образ Мэнсона – это часть "субкультуры протеста", культуры, которая была распространена в США с конца 1950-х, а особенно в 60-е – 70-е годы. Это очень мрачная фигура достаточно противоречивого периода развития американского общества. Сатанинские секты, которые тогда во множестве расплодились в США, были отражением достаточно специфической ситуации в интеллектуальной, духовной жизни страны, находившейся в тяжелейшем кризисе – война во Вьетнаме, движение за гражданские права, движение за освобождение женщин… На этом фоне возник ряд альтернативных культурных течений, в том числе и сатанинская культура, связанная с псевдорелигиозными сектами, проповедовавшими аморальный образ жизни, открытую любовь и т.д.", – сказал Александр Кубышкин.

Он отметил, что преступления, совершенные Мэнсоном и его сообщниками стали печальной страницей в истории США.

"Мэнсон был человеком с очень большими амбициями. В тюрьме (отбывая срок за кражу – ред.) он занимался музыкой и, насколько я помню, он даже попытался пробиться в состав очень популярной тогда в Америке музыкальной группы – The Monkees. Группа объявила конкурс, и Мэнсон попал тогда в список 400 претендентов, но не прошел. Выйдя из тюрьмы, он создал коммуну, проповедовавшую свободное сожительство, а также принципы расовой ненависти, культ насилия и сатанинства. Это была очень печальная страница в американской молодежной культуре, потому что все это сопровождалось уголовными преступлениями и убийствами. И в итоге Мэнсон был осужден и приговорен к смертной казне, но поскольку в Калифорнии тогда был введен мораторий на смертную казнь, мера была заменена на пожизненное заключение, и вот сейчас, дожив до 83 лет, он умер в тюрьме", – рассказал эксперт.

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