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Американист: исчезнут эпизоды из "досье Трампа", но не сама тема

11:4220.11.2017
(обновлено: 11:43 20.11.2017)
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© Фото : Rebecca Callahan, FBI Агенты ФБР, расследующие дело о хищении денег из американских банков при помощи компьютерного вируса Зевс-ТроянАгенты ФБР, расследующие дело о хищении денег из американских банков при помощи компьютерного вируса Зевс-Троян
© Фото : Rebecca Callahan, FBI
ФБР не смогло доказать связь окружения президента США Дональда Трампа с Россией. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что "досье Трампа" не уйдет с политического поля США, несмотря на отсутствие доказательств.

ФБР и Министерство юстиции США не смогли подтвердить информацию из "досье Трампа" о связях людей из окружения американского президента с Россией, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на источники.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США
© Flickr / popculturegeek.com
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По данным газеты, ФБР получило первую часть пакета материалов дела в июле 2016 года, а остальные документы – во время президентской кампании. У бюро было больше года, чтобы изучить их.

В августе 2017-го комитет по разведке палаты представителей потребовал от ФБР и Минюста отчет о том, насколько обоснована информация в досье. В ведомствах заявили, что "не смогли установить достоверность обвинений в сговоре между российским правительством и кампанией Трампа", сообщили собеседники издания. 

Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР
© AP Photo / Louis Lanzano
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В ФБР и конгрессе США ведутся расследования по поводу "российского вмешательства" в президентские выборы, на которых победил Трамп. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы США, в Кремле называли их "абсолютно голословными".

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что тема под названием "досье Трампа" не исчезнет с политического поля США, несмотря на отсутствие доказательств.

"Для того, чтобы сказать "дело окончательно разваливается", должно быть само дело. А вместо него были различные теории, был взгляд определенной политической тусовки на то, что якобы существовала "помощь Москвы" в том, что Трамп стал президентом. Доказательств этому не существует в природе. Но это не означает, что тема вновь и вновь не будет возникать в тех или иных эпизодах. Дело в том, что на это было потрачено очень много сил, ресурсов, и Америке удалось убедить саму себя в том, что, мол, нет дыма без огня. Поэтому думаю, что отдельные эпизоды этого дела будут исчезать, но на их место будут приходить новые. Эта история будет преследовать Трампа на всем протяжении его политического пути. Слишком уж была сильно раскручена истерия, чтобы сойти на нет", –  сказал Михаил Синельников-Оришак.

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