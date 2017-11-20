Политик: слова Порошенко о космосе – это бессмысленно, глупо и смешно

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна "успешно подтверждает свои позиции космической державы". Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные заявления далеки от реальности.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Украина достигла больших успехов в области освоения космического пространства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Украинский лидер напомнил, что в 1997 году Леонид Каденюк на борту американского корабля "Колумбия" осуществил полет в космос.

"С того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы", – заявил Порошенко.

Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины. После распада СССР он получил гражданство России, однако в 1995-м поменял его на украинское.

По словам Порошенко, именно украинские ракеты-носители выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран, а Киев является активным участником международных космических программ.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что украинские власти любыми способами пытаются скрыть проблемы в стране, в том числе при помощи подобных заявлений.

"У Порошенко, как и у всей украинской власти, нет ничего другого, как делать разного рода фантастические заявления, чтобы хоть как-то мобилизовать население вокруг украинской идеи. Поэтому рассказы о космосе, о новых выдающихся вооружениях, о будущей войне с Россией – это попытка спрятать под смех все те проблемы, которые есть в стране, разруху, нищету, обездоленность и бесперспективность Украины. А учитывая технологию информационных кампаний, которая была выстроена на Украине американцами, вполне вероятно, что значительная часть населения этому будет верить, будет собираться и мобилизовываться вокруг тех или иных нереальных заявлений", – сказал Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.

Поэтому говорить о развитии высоких технологий на Украине, по мнению политика, просто бессмысленно.

"Трудно обсуждать абсурд по той причине, что это абсурд. Украина давно потеряла свой "Морской старт", она потеряла "Южмаш", потеряла высокие технологии. Украина потеряла уже свое самолетостроение. Поэтому говорить о космосе для Украины – это все равно что туземцу рассказывать о том, что в его стране изготавливают компьютеры. Это бессмысленно, глупо и смешно", – считает Вадим Колесниченко.

Украинское предприятие "Южмаш" производит ракеты-носители "Зенит", однако, как отмечали в самой компании, с 2013 года предприятие находится в глубоком кризисе из-за "обвального сокращения объемов производства". В "Южмаше" рассчитывают, что преодолеть этот кризис поможет контракт на ракеты для плавучего космодрома "Морской старт" с российской S7 Sea Launch, которая выкупила проект и стала его оператором в 2016 году. При этом в S7 "Космические транспортные системы" заявили, что запускать "Зениты" планируют до 2023 года.

Непонятна и ситуация с украинским спутником "Лыбидь". Его запуск на ракете "Зенит-3SLB" с космодрома Байконур планировался еще в 2011 году, однако не состоялся до сих пор. Сам спутник находится на ответственном хранении в России из-за отсутствия ракеты-носителя.

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