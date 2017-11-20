"Торг продолжится". Эксперт прокомментировал провал переговоров в Германии

В Германии провалились переговоры о формировании правительства. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что у руководства ХДС/ХСС еще есть возможность попробовать опереться на социал-демократов.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сумела сформировать коалицию, которая дала бы ей большинство в парламенте и возможность создать устойчивое правительство. Немецкие либералы заявили о провале переговоров о коалиции "Ямайка", своем выходе из них.

В ночь на понедельник, 20 ноября немецкая Свободная демократическая партия (СвДП) вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" ("Ямайка").

Согласования и переговоры начались почти сразу после сентябрьских парламентских выборов.

"Мы никому не ставим в вину то, что он отстаивает свои принципы. Но и мы отстаиваем свою позицию. Нас избрали, чтобы мы что-то изменили. Но достичь этого (на переговорах) не удалось. Лучше не править, чем править неправильно", — заявил лидеров СвДП Кристиан Линднер после сообщений СМИ о том, что переговоры ХДС, ХСС, СвДП и "Зеленых" об образовании коалиции "Ямайка" (по цветам участвующих в них партий: черные, желтые и зеленые) провалились.

В результате доступными остались два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро. Назначить их имеет право президент Франк-Вальтер Штайнмайер, с которым Меркель намерена обсудить сложившуюся ситуацию.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев связал выход СвДП из переговоров с определенным торгом.

"Видимо, это связано с определенным торгом. Наверное, у руководства ХДС и ХСС есть возможность еще раз попробовать опереться на социал-демократов, наверное, посулив им достаточно серьезные преференции — прежде всего, назначения на должности министров в новом составе правительства. Наверное, все упирается в деньги — партийная казна должна в значительной степени пополниться. Поэтому я полагаю, что, как говорится, еще не вечер. Вряд ли ХДС и ХСС захотят видеть в качестве достаточно серьезного оппозиционера социал-демократов, это в значительной степени осложнило бы действия нового кабинета министров. Исходя из этих оснований, я полагаю, что торг будет продолжаться", — сказал Александр Гусев.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.