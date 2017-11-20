"Торг продолжится". Эксперт прокомментировал провал переговоров в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель не сумела сформировать коалицию, которая дала бы ей большинство в парламенте и возможность создать устойчивое правительство. Немецкие либералы заявили о провале переговоров о коалиции "Ямайка", своем выходе из них.
Согласования и переговоры начались почти сразу после сентябрьских парламентских выборов.
"Мы никому не ставим в вину то, что он отстаивает свои принципы. Но и мы отстаиваем свою позицию. Нас избрали, чтобы мы что-то изменили. Но достичь этого (на переговорах) не удалось. Лучше не править, чем править неправильно", — заявил лидеров СвДП Кристиан Линднер после сообщений СМИ о том, что переговоры ХДС, ХСС, СвДП и "Зеленых" об образовании коалиции "Ямайка" (по цветам участвующих в них партий: черные, желтые и зеленые) провалились.
В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев связал выход СвДП из переговоров с определенным торгом.
"Видимо, это связано с определенным торгом. Наверное, у руководства ХДС и ХСС есть возможность еще раз попробовать опереться на социал-демократов, наверное, посулив им достаточно серьезные преференции — прежде всего, назначения на должности министров в новом составе правительства. Наверное, все упирается в деньги — партийная казна должна в значительной степени пополниться. Поэтому я полагаю, что, как говорится, еще не вечер. Вряд ли ХДС и ХСС захотят видеть в качестве достаточно серьезного оппозиционера социал-демократов, это в значительной степени осложнило бы действия нового кабинета министров. Исходя из этих оснований, я полагаю, что торг будет продолжаться", — сказал Александр Гусев.
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