Мнение: остается единственный способ обнаружить подлодку "Сан-Хуан"

Аргентинскую подводную лодку попробуют найти дроны ВМС США. В эфире радио Sputnik военный эксперт Константин Сивков высказал мнение, что применение автономных подводных аппаратов облегчат поиски.

Военно-морские силы США направили автономные подводные аппараты на поиски пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", заявили в ведомстве.

Речь идет об аппарате Bluefin 12D (Deep) UUV, который может осуществлять поиск на 1,5 километровой глубине на протяжении 30 часов со скоростью 5,6 километра в час. Кроме того, будут задействованы три дрона Iver 580 UUV, которые могут на протяжении 14 часов работать на глубине около 100 метров. Помимо этого, США также направили другое специальное подводное оборудование и поисковый самолет.

Подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь в среду, 15 ноября, находясь в 432 километрах от берега. Субмарина принимала участие в учениях, на борту находились 44 члена экипажа.

После исчезновения готовность помочь в поиске выразили семь стран, в том числе США, Великобритания и Чили. Аргентина согласилась принять международную помощь.

Помимо кораблей и самолетов Аргентины в поисковой операции принимают участие самолеты Р-8А американских ВМС, а также самолет Р-3, принадлежащий НАСА. На его борту — магнитометр, сенсоры для измерения толщины льда и инфракрасные камеры. Самолет сможет обнаружить подводную лодку, даже если она находится на дне. Британское судно на пути в воды Аргентины.

В воскресенье представители ВМС Аргентины сообщили о получении семи сигналов, которые могли быть переданы с пропавшей субмарины. Спутниковые сигналы длительностью от 4 до 36 секунд принимались с 10.52 (16.52 мск субботы) до 15.42 (21.42 мск субботы) различными базами ВМС. Установить связь с экипажем не удалось.

Член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что применение автономных подводных аппаратов существенно повысит шансы обнаружить подлодку.

"Если подводная лодка затонула, весь личный состав погиб, все механизмы остановлены, то поиски этой подлодки с помощью традиционных систем поиска бессмысленны. Если она лежит на грунте, то активная гидролокация так же мало что может дать, поскольку отражение от донных неоднородностей будут маскировать эту подлодку. Поэтому остается единственный способ – это так называемый визуальный или гидроакустический поиск, чем и могут заняться эти необитаемые подводные аппараты. Это должно существенно повысить шанс нахождения этой подлодки", — сказал Константин Сивков.

Причин внештатной ситуации на подлодке, по его мнению, может быть несколько.

"Типовые аварийные ситуации на подлодках такого типа – это возгорание в результате короткого замыкания. Это может быть несчастный случай, связанный с неправильным обращением с боеприпасами – подводный взрыв. Правда, в этом случае его должны были бы зафиксировать. Причин может быть много", — отметил Константин Сивков.

Подводная лодка "Сан-Хуан" была построена в Германии, в состав Военно-морских сил Аргентины субмарина вошла в 1985 году. Длина дизельной подлодки составляет 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов. Судно такого типа может находиться под водой до двух дней, не поднимаясь на поверхность.



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