Политолог: заявление главы МИД ФРГ о США и России надо читать между строк

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал конфликт между Россией и США по поводу СМИ. Заявление германского министра в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Павел Салин.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал конфликт между РФ и США по поводу условий работы СМИ и кризис доверия между ключевыми геополитическими игроками, подчеркнув, что странам нужно было бы сотрудничать по вопросу разрешения глобальных угроз.

Закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом", Госдума приняла в среду в третьем, окончательном чтении. Ожидается, что на следующей неделе закон примет Совет Федерации. Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года.

"Законодательство такого вида, неважно, где оно принимается, я рассматриваю как проблематичное, сложное и опасное", — сказал Габриэль.

"Если мы уже на уровне медийного законодательства начинаем оказывать друг на друга давление, мне становится понятно, как мы далеки от того, чтобы сотрудничать по глобальным вопросам, и насколько высока опасность того, что мы запутаемся в таких конфликтах вместо того, чтобы решать глобальные задачи, решение которых необходимо для обеспечения безопасности на планете", — добавил политик.

По его словам, мир практически подошел к новой гонке вооружения, потому что ключевые игроки — Россия, США, НАТО — не доверяют друг другу.

"У нас большая проблема с доверием друг к другу… Это опасность не только для журналистов, а для всего мира, когда сверхдержавы начинают заниматься не по-настоящему важными вызовами для человечества, а начинают все больше и больше закапывать себя в глубокие окопы, из чего еще ничего хорошего не выходило. Вот что я могу сказать по поводу такого развития событий — как в США, так и России", — подчеркнул министр.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявление главы МИД ФРГ следует читать между строк.

"Думаю, что Германию информационный конфликт между Россией и США волнует в меньшей степени. Но так получилось, что этот конфликт бьет по немецким экономическим интересам. Понятно, что Зигмар Габриэль не может прямо об этом сказать, поэтому он сосредоточил свое внимание именно на информационных аспектах этого конфликта. Но это следствие более глубокого политического конфликта, который негативно сказывается на российско-германских экономических отношениях. Ведь Германия – один из основных экономических партнеров России, немецкий бизнес делает в России очень неплохую прибыль. Если конфликт РФ и США будет находиться в нынешней течке либо будет усугубляться, то немецкий бизнес будет испытывать давление с обеих сторон, как это произошло в случае с компанией Siemens. Поэтому Германия заинтересована в том, чтобы градус противостояния между Россией и Соединенными Штатами снижался. В первую очередь, это должно касаться санкционного противостояния. Но снижение противостояния в информационной сфере станет индикатором снижения противостояния и во всех других сферах. Поэтому заявление немецкого МИД следует читать между строк. Немецкие политики зависят от немецкого бизнеса, а немецкий и европейский бизнес очень недоволен теми ограничениями, которые США накладывают на сотрудничество с Россией", — сказал Павел Салин.



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