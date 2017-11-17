Политолог о словах Хейли: не представляю, как такое можно сказать всерьез

Слова американского постпреда при ООН Никки Хейли о том, что она не смогла дозвониться до своего российского коллеги Василия Небензи, по меньшей мере, нелепы – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Богдан Безпалько.

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что российские дипломаты не хотели обсуждать резолюцию по мандату миссии ОЗХО-ООН в Сирии.

"Ни одной проблемы, которую мы вскрыли по существу, они решать не хотели. Но то, что госпожа Хейли достаточно нервно заявила, будто бы российская миссия отвергала многие дни ее предложения встретиться и поговорить на эту тему, обсудить эти два проекта резолюции, – это ложь", – сказал Лавров.

Он также назвал неправдой слова Хейли о провалившихся попытках дозвониться до постпреда Василия Небензи в последние дни.

"Слова Хейли о том, что ее попытки дозвониться до российского постпреда Василия Небензи в последние дни, чтобы согласовать общий коллективный текст, провалились, – "это прямая ложь"", – сказал министр.

Глава МИД обратил внимание на новое явление в международных отношениях – "когда есть не только фейковые новости, но и фейковая дипломатия". "Это очень прискорбно", – добавил Лавров.

Накануне Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН американский проект резолюции о продлении мандата миссии ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия "убила" миссию.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько отметил, что слова Хейли о невозможности дозвониться российскому коллеге смешны.

"Очевидно, других объяснений Никки Хейли не смогла придумать. Этим ранее отличалась госпожа (Дженнифер) Псаки, господин (Марк) Тонер, которые часто на вопросы журналистов отвечали что-то невразумительное или наивное. Это их общая черта. И это весьма похоже на презрение к другим представителям. Что значит не могли дозвониться, не могли встретиться? США всегда кичатся своим техническим превосходством во всех отраслях. Почему же они не нашли способа? Да можно было бы пешком до нашего представителя Василия Небензи дойти, в дверь постучаться. Конечно, все ее объяснения звучат смешно. Не представляю, как такое можно говорить всерьез, да еще с высоких трибун. Думаю, что было большое желание не согласовывать текст и обвинить в этом российскую сторону", – сказал Богдан Безпалько.

В октябре совместный механизм ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии представил Совету безопасности доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля этого года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016-го. Эксперты заключили, что в первом случае правительственные силы применили зарин, во втором террористы ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России) использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".

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