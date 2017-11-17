Политолог о словах Хейли: не представляю, как такое можно сказать всерьез

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что российские дипломаты не хотели обсуждать резолюцию по мандату миссии ОЗХО-ООН в Сирии.
Он также назвал неправдой слова Хейли о провалившихся попытках дозвониться до постпреда Василия Небензи в последние дни.
"Слова Хейли о том, что ее попытки дозвониться до российского постпреда Василия Небензи в последние дни, чтобы согласовать общий коллективный текст, провалились, – "это прямая ложь"", – сказал министр.
Накануне Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН американский проект резолюции о продлении мандата миссии ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия "убила" миссию.
В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько отметил, что слова Хейли о невозможности дозвониться российскому коллеге смешны.
"Очевидно, других объяснений Никки Хейли не смогла придумать. Этим ранее отличалась госпожа (Дженнифер) Псаки, господин (Марк) Тонер, которые часто на вопросы журналистов отвечали что-то невразумительное или наивное. Это их общая черта. И это весьма похоже на презрение к другим представителям. Что значит не могли дозвониться, не могли встретиться? США всегда кичатся своим техническим превосходством во всех отраслях. Почему же они не нашли способа? Да можно было бы пешком до нашего представителя Василия Небензи дойти, в дверь постучаться. Конечно, все ее объяснения звучат смешно. Не представляю, как такое можно говорить всерьез, да еще с высоких трибун. Думаю, что было большое желание не согласовывать текст и обвинить в этом российскую сторону", – сказал Богдан Безпалько.
В октябре совместный механизм ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии представил Совету безопасности доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля этого года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016-го. Эксперты заключили, что в первом случае правительственные силы применили зарин, во втором террористы ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России) использовали иприт.
Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".
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