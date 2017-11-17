"Шакал при тигре". Военный эксперт об отношениях Грузии и НАТО

Вашингтон и Тбилиси приняли решение увеличить масштабы совместных учений с участием стран НАТО. Военный эксперт Александр Пылаев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Грузия попала в орбиту интересов альянса, но о большем пока речи не идет.

США и Грузия договорились увеличить масштабы совместных военных учений с участием членов и партнеров НАТО. Пресс-служба министерства обороны Грузии сообщила, что договоренность об этом была достигнута на встрече главы грузинского Минобороны Левана Изория и советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера в Белом доме.

"Мы запланировали увеличить масштабы совместных учений в течение следующих лет, особенно с участием стран черноморского бассейна – членов НАТО и партнеров. В этом направлении мы желаем разработать конкретные предложения. С начала следующего года это будет одной из важнейших сфер активности", – сказал грузинский министр.

Комментируя итоги своего визита в США, Левана Изория отметил, что отношения со стратегическим партнером, которым в Грузии считают Вашингтон, "переходят на новый этап и становятся все более интенсивными".

Военный эксперт Александр Пылаев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Грузия попала в орбиту интересов НАТО и США и выйти из нее бесконфликтно не получится.

"При этом я бы не стал говорить о Грузии, как об активно действующем геополитическом игроке: не она играет, а ею играют. Что касается принятия Грузии в НАТО, я думаю, что если такая перспектива и может существовать, то не в коридоре ближайшего десятилетия. Тем не менее, политика – это живая ткань, и как минимум заигрывания и какие-то подготовительные движения вокруг Грузии в этом направлении будут", – сказал Александр Пылаев.

По его мнению, все эти "заигрывания" с Тбилиси – это, прежде всего, рычаг политического влияния, а не напрямую военного.

"Потому что понятно, что Грузия как страна, потребляющая какую-то военную технику и вооружения, не представляет собой ничего интересного, денег у них особо нет на это. То есть Грузия находится в некой политической орбите, выйти из которой ей никто не позволит. И держать их на поводке будут ровно на такой длине, которая интересна крупным игрокам. Когда им можно будет куда-то вступить, им об этом скажут, и они вступят, а пока что будут заниматься маневрами на разрешенной дистанции", – полагает военный эксперт.

Он считает, что Грузия будет безропотно выполнять все указания США и НАТО.

"Вспомните, с каким воодушевлением, например, украинские войска химзащиты участвовали в операции Америки в Ираке… Это, по сути, поведение шакала при тигре (в "Маугли"), он должен быть таким и демонстрировать рвение и готовность откусить кусок мяса от уже убитой добычи. Так что Грузия будет участвовать во всех операциях, где это будет интересно НАТО, и делать это без стонов и жалоб, несмотря на возможные потери в этих авантюрных кампаниях", – заключил Александр Пылаев.

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