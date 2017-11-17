Сергей Безруков: Не верьте в миф, что я все сыграл. Сыграть все невозможно

Народный артист России Сергей Безруков представил свой фестивальный проект в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. В эфире радио Sputnik актер рассказал, что театр должен следовать традициям, но и от новаторских идей отказываться не нужно.

Сохранение русского психологического театра – главная идея фестиваля "Фабрика Станиславского", считает художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков.

"Я представлял театральный проект "Фестиваль губернских театров". Основная идея – сохранение русского психологического театра. Важно в наше время следовать традициям. Лучшие примеры режиссерских работ и спектаклей, при всех условностях на сцене, это школа русского театра. В наше время много увлечений, например, европейским театром. Но традиции были, есть и будут. Что касается Московского Губернского театра, то мы даем возможность экспериментировать на малой сцене. На большой сцене всегда классика. Сейчас это "Вишневый сад", мы поставим "Снегурочку". Я хочу, чтобы мои артисты развивались и каждый раз постигали что-то неожиданное. Мы поработаем с куклами, у нас обязательно будет Толстой, в следующем году отмечаем его юбилей", – рассказал Сергей Безруков.

© РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк Актер Сергей Безруков дает интервью в студии радио Sputnik на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме

По словам народного артиста России, есть новые проекты и для любителей кино.

"Проект "Пушкин, виски, рок-н-ролл" – масштабное зрительское кино. Это Довлатов, "Заповедник" и рок-музыка. Мы выкупили авторские права! Никому раньше не позволяли экранизацию "Заповедника", а нам позволили. Наследникам творчества Довлатова понравился современный вариант, история семьи. Впервые будет песня на стихи Довлатова. Мне бы хотелось, чтобы на фильм молодежь пришла вместе со своими родителями. Взрослое поколение практически не ходит в кино, основная аудитория – 14-25 лет. Это кино для всех, рок-культура объединит поколения. Не верьте в миф, что я все сыграл. Сыграть все невозможно. Многие артисты и коллеги сыграли гораздо больше, чем я. Я выбираю роли не просто так, я выбираю то, что мне интересно. Самая главная награда для меня – зрительская любовь, а секрет счастья в искренности", – отметил Сергей Безруков.

Сергей Безруков: Не верьте в миф, что я все сыграл. Сыграть все невозможно Your browser does not support HTML5 audio

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