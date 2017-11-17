Мнение: Америка показала политикам в Киеве, на каком "крючке" они находятся

Генпрокуратура Украины начала расследование в отношении главы НАБУ, пишут СМИ. Ранее сообщалось об уголовном деле в отношении генпрокурора. Политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik рассказал, в чем, по его мнению, главный смысл этих действий.

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) Артема Сытника из-за возможного разглашения данных следствия, сообщает издание " Украинская правда " со ссылкой на источник в генпрокуратуре.

"ГПУ возбудила уголовное производство на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел", – говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщили, что НАБУ возбудило уголовное дело в отношении генерального прокурора страны Юрия Луценко. Дело возбуждено по предварительной квалификации "незаконное обогащение".

Расследования проходят на фоне скандала вокруг Александра Авакова, сына главы МВД Украины Арсена Авакова, которому антикоррупционное бюро предъявило обвинение в коррупции.

Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik рассказал, в чем, по его мнению, главный смысл этих обвинений и контробвинений.

"Полагаю, что это Соединенные Штаты решили показать всем политикам на Украине, на каком крючке они находятся, и что надо беспрекословно выполнять их приказания. На Украине никто даже не пытается скрывать, что Национальное антикоррупционное бюро абсолютно подчинено посольству США в Киеве. Ни одно резонансное дело бюро не начинает, не проконсультировавшись в посольстве. Если в посольстве не сказали "да", то в НАБУ слова никогда не произнесут против любого коррупционера. Конечно, против американского посольства никто в Киеве не может пойти в открытую. Но из этого не следует, что они не будут сопротивляться, и не будут возбуждать против друг друга дела. Потому что есть мейнстрим, и есть побочные течения, что мы сейчас и наблюдаем", – сказал Игорь Шишкин.

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