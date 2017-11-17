Мнение: Америка показала политикам в Киеве, на каком "крючке" они находятся

"ГПУ возбудила уголовное производство на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел", – говорится в сообщении.
Расследования проходят на фоне скандала вокруг Александра Авакова, сына главы МВД Украины Арсена Авакова, которому антикоррупционное бюро предъявило обвинение в коррупции.
Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik рассказал, в чем, по его мнению, главный смысл этих обвинений и контробвинений.
"Полагаю, что это Соединенные Штаты решили показать всем политикам на Украине, на каком крючке они находятся, и что надо беспрекословно выполнять их приказания. На Украине никто даже не пытается скрывать, что Национальное антикоррупционное бюро абсолютно подчинено посольству США в Киеве. Ни одно резонансное дело бюро не начинает, не проконсультировавшись в посольстве. Если в посольстве не сказали "да", то в НАБУ слова никогда не произнесут против любого коррупционера. Конечно, против американского посольства никто в Киеве не может пойти в открытую. Но из этого не следует, что они не будут сопротивляться, и не будут возбуждать против друг друга дела. Потому что есть мейнстрим, и есть побочные течения, что мы сейчас и наблюдаем", – сказал Игорь Шишкин.
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