Военный эксперт: Россия и Китай готовятся к непредвиденным обстоятельствам

Проведение тактической летучки с розыгрышем действий сил на макете (планшете) во время совместных военных учений России и Китая в Средиземном море Морское взаимодействие 2015

Проведение тактической летучки с розыгрышем действий сил на макете (планшете) во время совместных военных учений России и Китая в Средиземном море Морское взаимодействие 2015

Россия и Китай проведут компьютерные учения по ПРО, отработав действия в случае ударов баллистическими ракетами. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец рассказал, каким, по его мнению, может быть сценарий.

Россия и Китай в ходе компьютерных учений по противоракетной обороне отработают действия в случае "случайных и провокационных ударов баллистическими ракетами", сообщает Минобороны РФ.

Второе российско-китайское компьютерное командно-штабное учение "Воздушно-космическая безопасность-2017" пройдет в Пекине 11-16 декабря.

Целью мероприятия заявлена "совместная отработка вопросов планирования и действий группировок ПРО" для "повышения возможностей реагирования на случайные и провокационные удары баллистическими ракетами".

При этом в Минобороны подчеркивают, что учения не направлены против третьих стран. Учения, как отмечают в релизе, "призвано качественно повысить уровень взаимодействия вооруженных сил России и Китая при отражении современных вызовов".

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, каким, по его мнению, может быть сценарий.

"Одна из стратегических целей этих учений – это координация действий противовоздушной, противоракетной обороны Китая и России в том случае, если, допустим, США все-таки решатся нанести ракетно-бомбовый удар по Северной Корее. Эта страна, как известно, является близкой соседкой и Китаю, и России. И нельзя исключать, что американские ракеты могут по ошибке быть направлены на территорию Китая или России. Поэтому сейчас главное – взаимодействовать при получении той или иной тревожной информации", – сказал Виктор Баранец.

По его мнению, такое взаимодействие сейчас просто необходимо.

"Мне представляется это абсолютно правильным. Потому что к проблеме северокорейского кризиса Москва и Пекин подходят, как известно, с одних позиций: что Ким Чен Ына нельзя загонять в угол, и что единственно правильный и разумный способ решения этой проблемы – политико-дипломатический. Но мы наблюдаем орды американских кораблей у берегов Кореи, слышим возгласы из Белого дома о возможности силового решения кризиса. Все это учитывается правительствами, министерствами обороны России и Китая. Обе страны готовятся к непредвиденным обстоятельствам. Угроза ошибочного ракетно-ядерного удара очень серьезно рассчитывается российскими и китайскими военными аналитиками", – заключил военный эксперт.

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