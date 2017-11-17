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Эксперт: Россия "убила" ООН-ОЗХО? Хейли почему-то забыла упомянуть про Ирак

16:4517.11.2017
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© AFP 2017 / Timothy A. ClaryРоссия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Россия "убила" миссию ООН-ОЗХО по Сирии, заявила постпред США Никки Хейли. Политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik назвал это заявление очередным проявлением политики двойных стандартов, напомнив при этом о действиях Америки в других странах.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия "убила" миссию ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

Открытые дебаты в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Flickr МИД России
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Эксперт о миссии ООН-ОЗХО в Сирии: ситуация критическая
Россия в четверг заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР в его нынешнем виде. Проект США получил поддержку 11 стран. Россия, как постоянный член СБ ООН, применила право вето. Против также выступила Боливия. Китай и Египет воздержались при голосовании. Мандат СМР истекает в пятницу, 17 ноября.

"Россия убила совместный механизм расследования, который имеет подавляющую поддержку этого совета. Искоренив наши возможности определить тех, кто совершил атаки, Россия подорвала наши возможности предотвратить будущие атаки", – сказала Хейли.

Политолог, американист, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Сергей Судаков в эфире радио Sputnik назвал заявление американского представителя очередным проявлением двойных стандартов.

"Никки Хейли в последнее время крайне категорически высказывается по поводу России, особенно по поводу ее деятельности в рамках ООН. В реальности мы видим классическую политику двойных стандартов, которая исходит из того, что США не преминули использовать и такой термин, как "убийство", в том числе, чтобы подчеркнуть яростное сопротивление России. Но в реальности ситуация существенно отличается. Российская Федерация всегда поддерживала правила ООН, и наше присутствие в той же Сирии абсолютно согласовано, мы находимся в Сирии по приглашению законного президента (Башара Асада)", – сказал Сергей Судаков.

Он обратил внимание, что в отличие от России США зачастую действуют в других странах незаконно, но при этом продолжают обвинять РФ во всех грехах.

"Если мы говорим об операциях, которые проводили США, например, в 2003 году в Ираке, то там как раз не было никаких оснований для того, чтобы они вели войну. Но почему-то Никки Хейли забыла это упомянуть и не сказала, что в 2003 году США попросту убили целое государство, которое называется Ирак. А когда Россия начинает воевать в Сирии с "Исламским государством"*, побеждает его и показывает фантастические результаты – вот это они (США) называют "убийством" в рамках ООН. Так что возникает вопрос – до каких пор будет действовать эта политика двойных, тройных стандартов? Мне бы очень не хотелось, чтобы эта политика продолжалась "до первой крови", то есть до перехода "красной черты", которая и так стала слишком тонкой", – отметил Сергей Судаков.

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Мнение: миссия ОЗХО работала в Сирии под заранее подготовленный результат
Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября представил СБ ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГ* несет ответственность за применение сернистого иприта". В постпредстве России при ООН назвали доклад выполненным на "любительском уровне".

В Дамаске официально отвергли выводы, изложенные в документе. МИД России раскритиковал доклад, отметив, что представит более обстоятельный анализ на следующей неделе.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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