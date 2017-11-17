Мнение: желание властей переписать историю вызывает сопротивление поляков

Горсовет Варшавы обжалует в суде декоммунизацию названий 47 улиц. Директор центра "Российско-польского диалога и согласия" Юрий Бондаренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что историческая политика Варшавы начала вызывать отторжение в обществе.

Городской совет Варшавы проголосовал за обжалование в судебном порядке решения мазовецкого воеводы об изменении названий 47 улиц города в рамках закона о декоммунизации, сообщает Польское радио.

Ранее глава Мазовецкого воеводства, в которое входит Варшава, представитель правящей партии "Право и справедливость" Зджислав Щипера распорядился переименовать ряд городских улиц в соответствии с законом о декоммунизации. В частности, аллею Народной Армии планируется переименовать в аллею Леха Качиньского. Воевода также выступил за переименование улицы Союза борьбы молодых (подпольная антифашистская организация), Зыгмунта Модзелевского (глава МИД Польши в 1947-1951 годах), Леона Кручковского (драматург и прозаик, глава союза польских писателей в 1949-1956 годах).

В Польше в октябре вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Он предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более 450 памятников по всей стране, 230 из которых – памятники солдатам Красной Армии.

Как сообщает Польское радио, решение обжаловать в суде декоммунизацию названий улиц было принято Горсоветом Варшавы 16 ноября большинством голосов представителей оппозиционной "Гражданской платформы". Правящая партия "Право и справедливость" имеет меньшинство в совете.

В эфире радио Sputnik директор центра "Российско-польского диалога и согласия" Юрий Бондаренко отметил, что антироссийские действия правящей партии уже не только не находят поддержки, но и вызывают отторжение.

"Стремление правящей партии "Право и справедливость" переписать историю Польши, переделать все на свой лад начинает встречать сопротивление здравого смысла. Потому что речь идет не о декоммунизации, а о совершенно новой исторической политике, согласно которой Польша была оккупирована с 1939 по 1989 год. Это абсолютно лживое видение истории. То, что названия улиц Варшавы должны попасть "под нож" властей страны, в частности, аллея Армии людовой, – это уже выходит за пределы здравого смысла. Армия людова – это те же поляки, которые проливали кровь за свободу своей страны. Но они "имели неосторожность" воевать бок о бок с Красной Армией. Только за это их хотят стереть из памяти народа. Сейчас речь идет не о декоммунизации, а о том, чтобы добить любое противоречие в том образе исторической политики, которую проводит правящая партия. Неслучайно даже "Гражданская платформа" выступает в роли оппозиции, хотя партия проводила такую же русофобскую политику. Видимо "Гражданская платформа" не собирается так резко переписывать историю страны", – сказал Юрий Бондаренко.

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