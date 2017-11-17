Военный эксперт рассказал о "всеядной" ракетной установке для ВМФ России

Корабли Военно-морского флота России получат пусковую установку УКСК-М, позволяющую производить запуск всех типов ракет, сообщили СМИ. Военный эксперт Александр Мозговой в эфире радио Sputnik отметил, что эксплуатация ракетных установок удешевится.

Военно-морской флот России получит универсальную пусковую установку УКСК-М (универсальный корабельный стрельбовый комплекс), позволяющую применять любые ракеты в любых погодных условиях, сообщает газета "Известия".

"Российские боевые корабли получат "всеядную" пусковую установку. Она позволяет хранить и запускать даже в самый сильный шторм все типы ракет, стоящие на вооружении Военно-морского флота, – зенитные, крылатые, противокорабельные и даже противолодочные. Официальное наименование нового изделия – УКСК-М (универсальный корабельный стрельбовый комплекс)", – сказано в статье.

Установка представляет собой контейнеры-ячейки, расположенные под палубой корабля. УКСК-М рассчитан на не только стоящие на вооружении ракеты, но и на перспективные образцы – например, гиперзвуковую ракету "Циркон". Как отмечает издание, в планах командования флота оснастить боевые корабли новыми пусковыми установками после завершения всех испытаний.

"Планируется, что после завершения испытаний установка поступит на вооружение российских перспективных боевых кораблей. УКСК-М можно будет размещать не только на крейсерах и фрегатах, но и на более легких корветах и даже на совсем небольших малых ракетных кораблях. На кораблях более старой постройки установки будут смонтированы при прохождении планового ремонта", – говорится в статье.

Военный эксперт Александр Мозговой в эфире радио Sputnik отметил, что эксплуатация пусковых установок существенно удешевляется.

"УКСК-М может стрелять всеми типами ракет. До сих пор установка, которая имелась на новейших российских боевых кораблях, стреляла только противокорабельными ракетами "Калибр-НК" или "Оникс". Эти ракеты используются для стрельбы по береговым целям, как, например, при ударах российских кораблей по объектам террористов в Сирии. Удары наносились именно из таких пусковых установок, а зенитные ракеты имели свои установки. Теперь же будет как на американской пусковой установке Mk 41, которая является стандартной на американском флоте и на других флотах мира. С помощью новой установки можно будет стрелять и противолодочными ракетами, и зенитными ракетами – всей номенклатурой ракетного вооружения. Кроме, разумеется, стратегических ракет. Путем несложных монтажных работ можно перемонтировать установку под определенные ракеты – в этом смысл. И это значительно удешевляет эксплуатацию таких установок", – сказал Александр Мозговой.

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