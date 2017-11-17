Мнение: история с испытанием катера – забавный эпизод из жизни ВМФ Украины

В соцсетях высмеяли испытания катера УМС-1000 с участием президента Украины Петра Порошенко. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что украинский флот давно стал объектом для насмешек. И этому, по его словам, есть причины.

Пользователи социальных сетей с иронией прокомментировали испытания катера УМС-1000 с участием президента Украины Петра Порошенко. Он вместе с начальником Генштаба в ходе посещения отряда морской охраны Мариуполя вышел в открытое море. Ему также показали новую экипировку.

Ряд пользователей скептически отнеслись к выбору судна . Так, например, один из пользователей в Twitter пишет: "что его (катер – ред.) тестировать, ему 5 лет уже". По мнению другого, испытания катера – это "дешевый популизм", "раньше в Николаеве авианосцы строили, сейчас катера, стыд и позор", пишет пользователь.

Другие усомнились, что президент занят правильным делом. Кроме того, сразу несколько пользователей провели параллели между ВПК Украины и России, которые оказались явно не в пользу Киева.

Патрульный катер проекта UMS-1000 имеет водоизмещение 7,4 тонны, длину 11,2 метра, ширину 3,42 метра и оснащается двумя дизельными двигателями Volvo Penta D6-330 мощностью по 330 л. с. Штатный экипаж – три человека, суммарная вместимость – до 15 человек.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что это не первые подобные высказывания в соцсетях в адрес украинского флота. По его словам, ВМС Украины действительно переживают не лучший период.

"Морской флот "великой Украины" давно является частым объектом для насмешек. Напоминают и о том, что он состоит из старых, ржавых судов, что его флагман – (фрегат) "Гетман Сагайдачный" – не может выходить в море, потому что он разрушен. И что камуфляжная форма у моряков введена, видимо, не для того, чтобы плавать по морю, а для того, чтобы воевать в лесу. И многие другие забавные эпизоды. Так что история с катером не стала исключением. Наверняка это действительно старое изделие. И все заявления Порошенко о героическом украинском флоте являются лишь риторикой для поднятия патриотизма и обозначения "грядущей войны" с Россией, которой Украина готова якобы противостоять и с моря. Так что, в общем, это не является каким-то серьезным политическим событием и не выпадает из обычного поведения президента Украины", – сказал Александр Асафов.

По его мнению, Петру Порошенко, в общем-то, не важно, как все это выглядит со стороны и как на это реагируют украинцы. У него есть более важная цель.

"Порошенко не обладает достаточным уровнем рефлексии и не обращает внимания на реакцию соцсетей на свои действия или действия ближайшего окружения. Для него это (испытание катера) возможность показать наличие ВМС Украины, продемонстрировать эти кадры на страницах подконтрольных ему изданий, чтобы это увидели его американские и прочие зарубежные партнеры. Ведь в дальнейшем это открывает возможность для того, чтобы попросить еще денег на модернизацию военного флота. Для него (президента Украины) – это финансовое и имиджевое мероприятие, и насмешки в соцсетях его не пугают", – сказал политолог.