РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: история с испытанием катера – забавный эпизод из жизни ВМФ Украины

13:5817.11.2017
0910
© Фото: пресс-службы президента УкраиныПорошенко испытания катера УМС-1000Порошенко испытания катера УМС-1000
© Фото: пресс-службы президента Украины
В соцсетях высмеяли испытания катера УМС-1000 с участием президента Украины Петра Порошенко. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что украинский флот давно стал объектом для насмешек. И этому, по его словам, есть причины.

Пользователи социальных сетей с иронией прокомментировали испытания катера УМС-1000 с участием президента Украины Петра Порошенко. Он вместе с начальником Генштаба в ходе посещения отряда морской охраны Мариуполя вышел в открытое море. Ему также показали новую экипировку.

Морское водолазное судно U700 Нетешин ВМС Украины
© Фото : СМАРТ-МЕРИТАЙМ ГРУПП
Депутат: ВМС Украины хочется назвать украинским словом "мухва"
Ряд пользователей скептически отнеслись к выбору судна.  Так, например, один из пользователей в Twitter пишет: "что его (катер – ред.) тестировать, ему 5 лет уже". По мнению другого, испытания катера – это "дешевый популизм", "раньше в Николаеве авианосцы строили, сейчас катера, стыд и позор", пишет пользователь.

Другие усомнились, что президент занят правильным делом. Кроме того, сразу несколько пользователей провели параллели между ВПК Украины и России, которые оказались явно не в пользу Киева.

Украинские военные во время учений Sea Breeze
© Flickr / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Депутат: ВМС Украины – это скорее "шакалья свора", чем "волчья стая"
Патрульный катер проекта UMS-1000 имеет водоизмещение 7,4 тонны, длину 11,2 метра, ширину 3,42 метра и оснащается двумя дизельными двигателями Volvo Penta D6-330 мощностью по 330 л. с. Штатный экипаж – три человека, суммарная вместимость – до 15 человек.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что это не первые подобные высказывания в соцсетях в адрес украинского флота. По его словам, ВМС Украины действительно переживают не лучший период.

"Морской флот "великой Украины" давно является частым объектом для насмешек. Напоминают и о том, что он состоит из старых, ржавых судов, что его флагман – (фрегат) "Гетман Сагайдачный" – не может выходить в море, потому что он разрушен. И что камуфляжная форма у моряков введена, видимо, не для того, чтобы плавать по морю, а для того, чтобы воевать в лесу. И многие другие забавные эпизоды. Так что история с катером не стала исключением. Наверняка это действительно старое изделие. И все заявления Порошенко о героическом украинском флоте являются лишь риторикой для поднятия патриотизма и обозначения "грядущей войны" с Россией, которой Украина готова якобы противостоять и с моря. Так что, в общем, это не является каким-то серьезным политическим событием и не выпадает из обычного поведения президента Украины", – сказал Александр Асафов.

По его мнению, Петру Порошенко, в общем-то, не важно, как все это выглядит со стороны и как на это реагируют украинцы. У него есть более важная цель.

"Порошенко не обладает достаточным уровнем рефлексии и не обращает внимания на реакцию соцсетей на свои действия или действия ближайшего окружения. Для него это (испытание катера) возможность показать наличие ВМС Украины, продемонстрировать эти кадры на страницах подконтрольных ему изданий, чтобы это увидели его американские и прочие зарубежные партнеры. Ведь в дальнейшем это открывает возможность для того, чтобы попросить еще денег на модернизацию военного флота. Для него (президента Украины) – это финансовое и имиджевое мероприятие, и насмешки в соцсетях его не пугают", – сказал политолог.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена