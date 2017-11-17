Эксперт: у Турции есть свои основания обвинять США в поддержке ИГ*

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в финансовой поддержке "Исламского государства"*. Профессор Дипакадемии МИД РФ Александр Вавилов в эфире радио Sputnik отметил, что Анкара сейчас ищет баланс между двумя полюсами: Западом и Россией.

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке "Исламского государства"*.

"США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с ИГ*, а сами что сделали? Кучу долларов ИГ* дали", – сказал он.

Эрдоган также заявил, что США обещали вывести силы самообороны сирийских курдов из освобожденных от террористов районов Сирии и не сделали этого.

"В Манбидже, в Ракке. Когда мы предлагали вместе там работать, они обещали, что там не останется ни одного члена PYD (сирийская курдская партия "Демократический союз"), не волнуйтесь. И не сдержали слово. Сейчас в США сменилось руководство, но все осталось по-прежнему", – сказал президент, выступая в Анкаре перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития.

Он подчеркнул, что Анкара сражается не только с ИГ*, но и с PYD, которую Турция считает террористической организацией. По словам Эрдогана, граждане Турции задаются вопросом, что США делают в Сирии. "Вы находитесь в 12 тысячах километров от Сирии, а у вас там одиннадцать баз. Зачем вы туда приходите?" – добавил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган усомнился в непричастности США к выводу из Ракки боевиков "Исламского государства"*.

Российское Минобороны на этой неделе обвинило Соединенные Штаты в имитации борьбы с терроризмом, сообщив, что американцы отказались наносить удары по уходящим из города Аль-Букемаль террористам.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik отметил, что у Турции есть основания для обвинений в адрес США.

"У Турции непростое положение. С одной стороны, они "завязаны" на НАТО и на Запад. С другой стороны, сейчас достаточно широко развиваются связи с Российской Федерацией. И сейчас Турция ищет баланс между двумя этими полюсами. А то, что они обвиняют США в помощи "Исламскому государству"* – фактические основания для этого есть. Такие факты, в том числе, неоднократно приводили и российские представители, есть такие факты и у Турции. И выступая сейчас с такими заявлениями, Эрдоган прежде всего стремится закрепить свои позиции в сложившейся антитеррористической коалиции Российская Федерация – Турция – Иран", — считает Александр Вавилов.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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