Мнение: Украина в отношениях с соседями скатилась до откровенного хамства

В Белоруссии прокомментировали слова вице-спикера украинского парламента о "ноже в спину". Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik назвал претензии украинской стороны, по меньшей мере, необоснованными.

В белорусском МИД назвали "обличительные" откровения украинских политиков очередной попыткой привлечь к себе внимание.

Так пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик прокомментировал высказывание первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко о том, что Белоруссия вонзила Киеву "нож в спину", проголосовав против украинского проекта резолюции по правам человека в Крыму.

"Что до не совсем адекватных заявлений в адрес Беларуси. Хорошо, что их авторы в основном политические маргиналы либо лица, не наделенные реальной властью", – сказал Мирончик, слова которого приводятся на сайте МИД.

Однако, добавил дипломат, эти заявления выходят за грани политического пиара, когда за ними следуют призывы к диверсиям в Белоруссии.

Автором этих призывов был депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко, считающий, что нужно "вырвать" Белоруссию "из сферы влияния России".

"Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. А лучше и тех и других", – заключил Мирончик.

На этой неделе третий комитет Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам принял украинский проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму. Документ рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии ГА.

В нем осуждаются "ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма". В тексте также содержится призыв к России обеспечить образование на украинском и крымско-татарском языках и разрешить "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещенная в России экстремистская организация).

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что претензии украинских властей, по меньшей мере, не обоснованы.

"У Украины не осталось соседей, в адрес которых она не наговорила бы глупостей. Порой, это скатывается до откровенного хамства, как это происходит с Белоруссией, и это абсолютно недопустимо. Белоруссия всеми силами пытается создать возможности для переговоров Киева, Донбасса, пытается внести вклад в скорейшее наступление мира на Украине. А что касается претензий по поводу прав человека в Крыму, то страна, которая нарушает все международные нормы в отношении прав человека, не может кому-либо указывать. Претензии Украины не понятны и не обоснованы. Такое ощущение, что они комментируют события в Крыму на основании собственных представлений, не имея доступа к информации о реально происходящих вещах. Украина никогда не предоставляла статуса государственного языка крымско-татарскому языку, это сделано сейчас в России", – сказал Александр Дудчак.

Крым вновь стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!



