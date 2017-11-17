Политолог: отдельная камера для Пучдемона – это плохая шутка

Испанские СМИ рассказали об условиях содержания в тюрьме экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в случае его выдачи Испании. Ситуацию, сложившуюся вокруг Пучдемона, в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Александр Чичин.

В преддверии процесса в Брюсселе, где судьям предстоит решить вопрос об экстрадиции в Мадрид бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, МВД Испании подробно рассказало об условиях его тюремного заключения в случае выдачи, пишет испанская газета Vanguardia.

Отчет был составлен по запросу бельгийской прокуратуры, которую среди прочего интересовали порядок посещения заключенного родственниками, гигиена и вопросы питания. По данным издания, в ответ испанское МВД передало Бельгии 15-страничный документ.

В ведомстве отмечают, что Пучдемон в случае экстрадиции будет помещен в тюрьму "Эстремера", где содержатся другие экс-члены женералитета. За бывшим лидером будет вестись наблюдение, чтобы избежать нападения на него других заключенных. Пучдемон сможет поддерживать связь со своим адвокатом. Кроме того, в МВД обещают, что он сможет на выбор или поселиться в отдельной камере, или делить ее со своими бывшими соратниками.

В документе также говорится, что испанское законодательство запрещает пытки и плохое обращение по отношению к заключенным. Ведомство отмечает, что Испанию регулярно посещают сотрудники комитета по предотвращению пыток Совета Европы.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон в настоящий момент находится в Бельгии, куда он выехал в последних числах октября.

Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин в эфире радио Sputnik высказал сомнения в том, что экс-главе женералитета Каталонии в ближайшем будущем доведется познакомиться с условиями содержания в испанской тюрьме.

"Что касается описания условий, в которых может содержаться Пучдемон в испанской тюрьме – это что-то вроде плохой шутки, потому что этого не будет. Хотя вопрос о выдаче Пучдемона рассматривается, понятно, что он может воспользоваться правом апелляции и это затянется минимум еще на 15 дней. Есть и другие механизмы, которые не дадут его экстрадировать в ближайшее время, во всяком случае, раньше 21 декабря, когда состоятся выборы в Каталонии", – считает Александр Чичин.

По его словам, основные события, связанные с Каталонией, еще впереди.

"Самый интересный вопрос – это не будущее Пучдемона, в этом вопросе вряд ли что-то изменится. Главное – это результаты предстоящих выборов, которые предсказать невозможно. Как сказал недавно (экс-глава правительства Каталонии) Артур Мас, сепаратисты могут набрать и 45%, и 48%, и 53%, и он сам этого точно знать не может. Так что все основные события, связанные с Каталонией, еще впереди", – уверен Александр Чичин.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума парламент испанской автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. После этого сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Находящийся в Брюсселе Карлес Пучдемон заявил, что готов лично участвовать в объявленных в регионе выборах 21 декабря.

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